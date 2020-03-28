4 otomotiv üreticisinden ortak karar

Dört otomotiv şirketi, Kuzey Amerika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kapatma kararı aldıkları fabrikaların tekrar açılması için çalışmalar yapıyor. Fabrikaların, Nisan ayının ortasında yeniden faaliyete geçmesinin planlandığı aktarıldı.



Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren Ford, Fiat Chrysler, Honda ve Toyota şirketleri, koronavirüsten çalışanları korumak için fabrikalarda üretimi durdurma kararı aldı. ABD medyasında yer alan haberde, söz konusu şirketlerin fabrikalarda tekrar üretimin başlaması için adımlar attığını duyurdu.



Haberde, Ford'un 6 Nisanda Meksika'da bulunan bir fabrikada, ardından 14 Nisanda ABD'deki dört fabrikada tekrar üretime başlamayı planladığı duyuruldu. Honda'nın ABD ve Kanada'daki fabrikalarında 7 Nisanda; Toyota'nın Kuzey Amerika'daki fabrikalarında 20 Nisanda üretime başlamayı hedeflediği ifade edildi. Öte yandan, Fiat Chrysler'in ABD ve Kanada'da, fabrikaların bulunduğu eyaletlerin kısıtlamalarına bağlı olarak 14 Nisanda üretime başlamayı planladığı belirtildi.