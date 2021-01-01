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Ekonomi
ANKARA
Haber Giriş: 01.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

4 Ocak’ta günlük yayın

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4 Ocak’ta günlük yayın
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Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın duyurduğu swap işlemlerinin günlük olarak açıklanması 4 Ocak’ta başlıyor.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, Banka tarafından yurt içi piyasalarda bankalarla gerçekleştirilen swap işlemlerine ve BIST nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda gerçekleştirilen TL uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine ilişkin akım ve stok verilerin 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren günlük olarak yayınlanmaya başlanacağı bildirildi. Geçen hafta Merkez Bankası Başkanı Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kamuoyundan talep edilen bilgiler olduğunu, şeffaflık çerçevesinde adımlar atacaklarını söylemişti.

REZERVLER YÜKSELDİ

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri de yayımlandı. Buna göre, 25 Aralık’ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 808 milyon dolar artışla 51 milyar 607 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 18 Aralık’ta 49 milyar 799 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 14 milyon dolar artışla 42 milyar 8 milyon dolardan 43 milyar 22 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 822 milyon dolar artarak 91 milyar 807 milyon dolardan 94 milyar 629 milyon dolara çıktı.

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