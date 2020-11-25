4. nesli ile Türkiye yollarına çıkıyor

Yenilenen tasarımı, hibrit yapısı, kompakt boyutları ile şehir içi kullanımı için tasarlanan yeni model, benzinli versiyonu ile 209 bin 100 TL’den, hibrit versiyonu ile ise 299 bin 200 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

DAHA DÜŞÜK TÜKETİM

Yaris Hybrid, elektrikli sürüşlerde 130 kilometre/saate çıkabiliyor. Aracın karbondioksit emisyonu 86 gram/kilometre ve fabrika verisi yakıt tüketimi 100 km’de 2,8 litre.

Online lansman ile Türkiye pazarına sunulan dördüncü nesil Yaris ile ilgili değerlendirmeler yapan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, özellikle B segmentinin Avrupa başta olmak üzere Türkiye’de de hızla artan bir satış grafiği çizdiğini belirterek şunları söyledi: ”Baştan sona en küçük parçası dahi yenilenen Yaris ile birlikte bu segmentte iddiamızı yine çok güçlü bir şekilde ortaya koyacağız. Bu sınıfta tasarımı, donanımı, teknolojisi, sürüş keyfi ve güvenlik özellikleriyle öne çıkacak olan Yeni Yaris, Toyota’nın itici gücü olacaktır. Tamamen yenilenen Yaris’in benzinli ve hibrit versiyonuyla daha düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerlerine ulaşıldı. Dördüncü nesil hibrit motora sahip Yeni Yaris, şehir içinde daha fazla elektrikli sürüş olanağı sunarken, bir önceki modele göre yüzde 20 daha az yakıt tüketimi sağlıyor.”

PAZAR 2021’DE DÜŞECEK

Koronavirüs etkisi ile üretimin fazla mesai ile devam ettiğini vurgulayan Ali Haydar Bozkurt pazar ile ilgili değerlendirmesinde ise “2020 yılı için 400 adetlik Yeni Yaris satış hedefimiz bulunuyor. 2021 yılında ise 2 bin 100 adet öngörümüz. 2020 sene sonunda devam eden talep ile birlikte toplam pazarın 800-850 bin adeti görebileceğini öngörüyoruz. Faizdeki değişim, kur oynaklığı ile birlikte üretimde bir sıkıntı yaşanmasa dahi 2021 yılının bu senenin altında kalacağını öngörüyoruz. 700 bin seviyesini ancak bulabilir” şeklinde konuştu.