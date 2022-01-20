4 milyar liralık konut yolda

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Çok soğuk iddia Sebebi o vortex mi'Çok soğuk' iddia! Sebebi o vortex mi?#Kar Yağışı
Acun Ilıcalının hoca kararı Adada tartışma yarattıAcun Ilıcalı'nın hoca kararı Ada'da tartışma yarattı!#Acun Ilıcalı
En kritik kanıt... Gizlenen Wuhan yazışmalarıEn kritik kanıt... Gizlenen Wuhan yazışmaları#Wuhan
İstanbulda kar için yeni tedbirlerİstanbul'da kar için yeni tedbirler#Yoğun Kar
İstanbulda karla mücadele... Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Soyludan önemli açıklamalarİstanbul'da karla mücadele... Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar#Istanbul
Ünlü oyuncu mahsur kaldı: 21 saattir evime gidemiyorum Canlı yayına bağlandıÜnlü oyuncu mahsur kaldı: 21 saattir evime gidemiyorum! Canlı yayına bağlandı#Şafak Sezer
Usta sanatçıya veda... Alkışlarla uğurlandıUsta sanatçıya veda... Alkışlarla uğurlandı!#Ayberk Pekcan
Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar Ama bir şartla...Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar! Ama bir şartla...#COVID-19
Marstaki gizemli görüntünün sırrı çözüldüMars'taki gizemli görüntünün sırrı çözüldü #Mars
Caner Erkin sonrası ilk soll bek transferi Anlaşma sağlandıCaner Erkin sonrası ilk soll bek transferi! Anlaşma sağlandı#Fenerbahçe
İklim krizi vücudumuza neler yapacak Sivrisinekler, buzullar ve böbrek taşları...İklim krizi vücudumuza neler yapacak? Sivrisinekler, buzullar ve böbrek taşları...#İklim Krizi
Lakabı açlık düşmanı... İnsanlığın kurtuluşu bu bitkide miLakabı 'açlık düşmanı'... İnsanlığın kurtuluşu bu bitkide mi? #Etiyopya
Onlarca model ÖTVsiz satılıyor Büyük kolaylık sağlanıyorOnlarca model ÖTV'siz satılıyor! Büyük kolaylık sağlanıyor#Engelli
Rezalet görüntüler Sosyal medya ayağa kalktı, harekete geçildiRezalet görüntüler! Sosyal medya ayağa kalktı, harekete geçildi#Konya
Ünlü çiftin heyecanlı bekleyişi: Bebek geliyorÜnlü çiftin heyecanlı bekleyişi: Bebek geliyor!#Emre Karayel
HABERLEREkonomi Haberleri

4 milyar liralık konut yolda

#Sinpaş GYO#İstanbul Finans Merkezi#Konut
4 milyar liralık konut yolda

Konuta talebi gören geliştiriciler, yeni yılda yeni projeler için kolları sıvadı. Bu firmalardan biri de yarım asra yakın tecrübesi olan Sinpaş GYO oldu.

Haberin Devamı

İstanbul Finans Merkezi’ne komşu konumu ile öne çıkan ‘Koru Aura’ projesinde satışlara başlayan firma, konutları pandemi sonrası değişen taleplere göre tasarladı. Bu yıl 4 milyar lira satış değerine sahip 4 projeye başlayacaklarını açıklayan Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer, “2.2 milyar lira hasılat beklediğimiz Sinpaş Aura ilk adım oldu” dedi.

YENİ NORMAL

Pandemi sürecinin hem ekonomiyi hem de sosyal hayatlarımızı önemli ölçüde değiştirdiğine dikkat çeken Seba Gacemer projeleri hakkında şu bilgileri verdi: “Çalışma koşullarımızdan yaşam alanlarımıza kadar önceliklerimiz ve iş yapış biçimlerimiz değişti. Bu büyük değişimden en fazla etkilenen sektör ise kuşkusuz gayrimenkul oldu. Biz de bu doğrultuda, Sinpaş GYO olarak hazırladığımız yeni projelerimizi, pandemi sonrası yaşam alışkanlıklarına, yeni normalin ihtiyaçlarına ve teknolojik gelişmelere göre şekillendirdik. Koru Aura projesi, artık daha çok vakit geçirdiğimiz ev yaşamımızda istendiğinde home ofis, istendiğinde e-okul ortamlarını kişiye özel yaşam alanlarıyla sunan özel bir proje.”

Haberin Devamı

GENİŞ BALKON VE KORU

Ümraniye’de hayata geçen Koru Aura’da, 530 konut yer alacağını belirten Gacemer, ön satış döneminden 420 milyon lira hasılata ulaştıklarını söyledi. Koru alanı ve yürüyüş parkurunun yanında geniş teraslar, balkonlar ve bahçeler ile öne çıkan projede teslimlerin 2024 yılında yapılması planlanıyor. Konut fiyatları ise 3.8 milyon liradan başlıyor.

4 milyar liralık konut yolda

‘ÜRETİM İHTİYACIN GERİSİNDE KALDI’

BAŞARILI bir yılı geride bıraktıklarını söyleyen Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik ise “Tüm zorluklarına rağmen hedeflerimizi büyük ölçüde tutturarak yılı kapattık. Yeni yıla daha umutlu bakıyoruz. Grup olarak bu yıl 7 projede satışlara başlayacağız” diye konuştu. Her yıl yaklaşık 750-800 bin konuta ihtiyaç varken son yıllarda üretimin bunun gerisinde olduğunu belirten Ahmet Çelik, “Stoklar büyük ölçüde eridi. Artan maliyetler ise yeni konutta fiyatlara yansıyor. Alım için bekleyenler önümüzdeki dönemde pişman olacak. Kısa dönemde farklı yatırımlar cazip görünse de, en kârlı yatırım aracı gayrimenkul” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

‘KONUT ALANLAR DÖVİZDEN ÇOK KAZANDI’

GAYRİMENKULÜN dövize yatırımdan daha kazançlı olduğunu belirten Gacemer, “Örnek verecek olursak; Queen Bomonti, satışa çıkış tarihi olan 15 Ocak 2016’dan sonra geçen beş yılda metrekare fiyatında yüzde 211.4 değer kazandı. Aynı beş yıllık dönemde dolardaki artış yüzde 171.2 . Diğer projemiz Metrolife’ın satışa çıkış tarihi ise 6 Mayıs 2017. O günden bu yana geçen beş yılda projemizin metrekare fiyatı artış oranı yüzde 492.1 oldu. Aynı dönemdeki dolar getirisi yüzde 279.5’de kaldı. Projelerimizden ev alanlar dolara karşı dahi yüzde 40 ile yüzde 212 aralığında daha kârlı” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sinpaş GYO#İstanbul Finans Merkezi#Konut

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail