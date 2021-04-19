4 milyar dolarlık ithalatı çelik yatırımı ile önleyecek

Türkiye’de bir ilk olan EAF Quantum teknolojisinin kullanılacağı, toplam büyüklüğü 2.5 milyar doları bulan Sarıseki Tesisi’ndeki yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Tosyalı, yılda 10 milyon tonluk üretim rakamına ulaşmış olacak. İskenderun’da hayata geçirilen Sarıseki Tesisi, 1.300 kişiye doğrudan istihdam sağlarken, Türkiye’nin yıllık yaklaşık 4 milyar dolarlık yassı çelik ithalatını da ikame edecek.

KÜRESEL BÜYÜME

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, pandemi koşullarına rağmen yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini ifade ederken, “Ülkemiz için üretmeyi, yatırım yapmayı, teknoloji ve inovasyon ile katma değer yaratmayı, istihdam sağlamayı ilke edinen bir şirket olarak en zorlu koşullarda dahi yatırım iştahımızı kaybetmeden, küresel büyüme stratejimiz doğrultusunda var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm dünyanın pandemiyle sarsıldığı 2020 yılında, ülkemizde ve dünyada büyük yatırımlar ertelenirken, biz yolumuza aynı anlayışla devam ettik. Bugün İskenderun’da yatırımı devam eden yassı çelik tesisimiz, gerçekleştireceği teknolojik ve katma değerli üretimle bir yandan toplam kapasitemizi yılda 10 milyon ton seviyesine taşırken bir yandan da ülkemizin cari açıkla mücadelesine ciddi katkı verecek” şeklinde konuştu.

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