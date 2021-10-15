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4. İzmir Gastrofest ‘Geleceğe Miras: Yaşayan Toprak’ temasını işliyor

#4. İzmir Gastrofest#İzmir#24 Ekim
4. İzmir Gastrofest ‘Geleceğe Miras: Yaşayan Toprak’ temasını işliyor

İzmir’in ilk gastronomi festivali İzmir GastroFest, dördüncü yılında ‘Geleceğe Miras: Yaşayan Toprak’ temasıyla 24 Ekim’de Tarihi Havagazı Fabrikasında yeme-içme severleri ünlü şefler, yemek yazarları ve kanaat önderleriyle buluşturuyor.

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Her geçen yıl güçlenerek büyüyen İzmir GastroFest dördüncü yılında yine yurt içinden ve yurt dışından gastronomi dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiriyor. Dünyamızı tehdit eden iklim değişikliği, kuraklık, küresel ısınma ve hava kirliliği gelecek kuşaklara daha güzel bir dünya bırakma sorumluluğumuzu artırıyor. Bu yıl ‘Geleceğe Miras: Yaşayan Toprak’ temasıyla düzenlenecek olan Gastrofest, daha iyi bir gelecek ve daha yaşanılabilir bir dünya için neler yapılabileceğini tartışmak üzere konunun uzmanlarını buluşturuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçılar Birliği, Akhisar Ticaret Borsası, Karaca, +1, Mey DIAGEO, Pepsi, Metro, GetirYemek, Knorr, Öztiryakiler, Nestle Damak, İzmir Marriott, Hürriyet, LAV, ve Salt İletişim sponsorluğunda ITALTUR M.I.C.E tarafından düzenlenen festivalde çevresel sürdürülebilirlikten küresel ısınmaya, küçük ölçekli tarımdan atıksız mutfağa birçok konu masaya yatırılacak.

Festivale katılan tüm ziyaretçiler, Od Urla, Teruar, Vino Locale, Muranos, Kilimanjaro, Mürver / Loft, Cantinery, Alaf, Seçkin Et, Zai Bodrum, Edovital, Alliance, Özsüt Select, Tok BBQ, Miralem, Cartel Coffee&Cocktails, Atelier Fiori 52, Kaliforniya Ceviz, Dostlar Fırını, Kürkçü Dükkânı, Das Cantina, Foodport Catering, Etrog ve Lucien Arkas Bağları’nın yanı sıra, Kahveci Mehmet Efendi, Dedemin Bahçesi 1962, Antik Fırın, Deli Gibi, İskele Zeytinyağı’nın ürünlerini deneyimleyecekler.

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4. İzmir GastroFest kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ayşin Işıkgece konuşmasını ‘Yaşayan Toprak ve Geleceğe Miras’ teması üzerine yapacak. WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar Suyumuzu, Toprağımızı, Gıdamızı Nasıl Koruruz? Doğa ve İnsan için Tek Sağlık konusunu işleyecek. Çevre bilimci ve Good4Trust.org kurucusu Uygar Özesmi’nin konusu ise ‘Toprak Ana Ekonomisi-Üretici ve Tüketici dayanışması.

İzmir Gastrofest’in konukları ve konuşmacıları arasında Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı WFP Ülke Direktör Yardımcısı Margie Rehm, “Cook The Farm” projesinin kurucusu Anna Tasca Lanza Yemek Okulu’nun sahibi Fabrizia Lanza ve dünyanın en prestijli yemek sempozyumu olarak kabul gören ‘Oxford Symposium on Food&Cookery’nin yönetim kurulu başkanı Elisabeth Luard da yer alacak.

Moderatörlüğünü Müge Akgün’ün yapacağı ‘Geleceğin Ortaklıkları: Ziraatçiler, Üreticiler, Şefler ve Yeni Projeler’ panelinde. Neptün Soyer, Tangör Tan, İlhan Koçulu, Birol Uluşan ve Osman Sezener deneyimlerini anlatacak.

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Rusya’nın ilk atıksız mutfağı olarak ses getiren, Moskova’da Nordik Mutfak akımının temsilcilerinden ‘Bjorn’ restoranın şefi Nikita Poderyagin, ülkemizin önde gelen şeflerinden Melih Demirel, Murat Deniz Temel, Ozan Kumbasar, Yılmaz Öztürk ve Osman Serdaroğlu ise workshopların konukları.

Gün boyunca İstanbul, İzmir ve Bodrum’un önde gelen restoranlarının lezzetlerini sunacağı, tadımların ve film gösterimlerinin yapılacağı festival Flapper Swing Grubu’nun konseri ve kapanış partisiyle sona erecek. Festival ile ilgili tüm bilgilere izmirgastrofest.com.tr ve ‘izmirgastrofest’ instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler Biletix.com/etkinlik/0V401/TURKIYE/tr den temin edilebilir.

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#4. İzmir Gastrofest#İzmir#24 Ekim

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