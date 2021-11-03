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4 dernek ‘ihracat’ için bir arada

#İhracat#Dernek#Üretim
4 dernek ‘ihracat’ için bir arada

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (HISİAD) düzenlediği ‘Dernekler Buluşması’ ARMATÜR Derneği’ni, Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği’ni (EVSİD) ve Mobilya Aksesuar Derneği’ni (MAKSDER) Başkanlar düzeyinde bir araya getirdi.

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2020’yi toplam 12.4 milyar dolar ihracatla kapatan dört sektörün ortak talebi çatı STK’larda daha güçlü bir şekilde temsil edilmek. Toplantıya HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, ARMATÜR Derneği Başkanı Gökhan Turhan, EVSİD Başkanı Talha Özger ve MAKSDER Başkan Vekili Mustafa Keten katıldı. Yapılan açıklamada, Türkiye’nin üretim ve ihracat odaklı çalışan sektörleri olarak toplam ihracata daha fazla katkı sunmak için çözüm arayışında oldukları ifade edildi.

GİDİLECEK ÇOK YOL VAR

HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Bu ülkenin sanayicileri olarak katma değeri yüksek ihracatı nasıl gerçekleştiririz sorusunun yanıtını arıyoruz. Bana göre alt sektörler olmadan bunu gerçekleştiremeyiz. TOBB, İSO, İTO ve TİM bünyesindeki ihracatçı birliklerinde çok daha iyi ve daha güçlü temsil edilmeliyiz. Bunun yolu ‘Sektör Komiteleri’ kurmaktan geçiyor. Sadece hırdavat sektörünün dünyadaki büyüklüğü 500 milyar dolar. Pandemi yılını 8.2 milyar dolar ihracatla kapattık. Gidilecek daha çok yolumuz var” dedi.

ARMATÜR Derneği Başkanı Gökhan Turhan ise, “Tek bir çatı altında toplanamadığımız için de temsil gücümüz zayıf kalıyor. Bu durumun artık değişmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz” ifadelerini kullandı. EVSİD Başkanı Talha Özger de, “Örgütsel birlikteliği başarılı olan sektörler diğerlerine göre daha öne geçer” dedi. MAKSDER Başkan Vekili Mustafa Keten ise, ihracatın gerçek kahramanlarının alt sektörler olduğunu ve çatı STK’larda temsiliyet özelinde yeni bir yapının kurulması gerektiğini vurguladı.

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#İhracat#Dernek#Üretim

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