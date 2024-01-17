4 dakikada 7 deney yapacak! Astronot Atasever, uzayda neler yapacağını anlattı

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Türkiye'nin uzay serüveni bu gece yarısı başlıyor. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzay görevi için hazırlıklar sürerken uzay uçuşu gerçekleştirecek olan ikinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever tecrübe kazanmaya devam ediyor.

CNN Türk ekranlarında Gülşen Coşkun'a konuşan Atasever "Yörünge altı uzay uçuşu gerçekleştireceğim. 90-100 km irtifaya çıkıp orada kalıp sonra çıktığım uzay aracı yere dönecek. Mikro yer çekiminde 4 dakika geçireceğiz. 4 dakikada 7 farklı deney icra edeceğiz. Onların da çıktılarını Türkiye'nin uzay araştırmaları alanında katkı olarak sunacağız" dedi.

Atasever "Şu anda 1G'lik yer çekimi orada olmadığı için yemek kuru gönderiliyor. Burada yediklerimizden pek farklı şeyler değil. Etinden haşlamasına, pilavdan buğulamaya kadar 200'e yakın farklı yiyecek içecek seçme opsiyonu var. Duş yok. Suyu yere akıtma söz konusu değil. Steril havlularla temizlik ihtiyacınızı gidermek zorunda oluyorsunuz" açıklamalarında bulundu.

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İşte Atasever'in açıklamaları:

Uzay benim için astronotluk kariyeri çocukluktan beri hayatımda olan bir yoldu diyemem. İhtimal belki o denizin içinde mevcut değildi. Biraz daha büyüdükten sonra uzay çalışmalarının, uzaya gitmenin, dünyayı görmenin tecrübesini anladıktan sonra ben de bunu yaşamak istiyorum. Değişim, dönüşüm, ev kavramları değişiyor. Bu pozitif, üretken değişim ve dönüşümü anlatmak, girişimlerin, uzay teknolojilerinin yarattığı katma değerle oluşturabileceğimiz çok güzel yaşam alanlarının türediği Türkiye hayaliyle bende 10 senedir gelişmeye başlamış bir idealdi.

Ülkemin ilk iki astronotundan biri olarak gerçekleşeceği aklımdan geçmezdi. 10 hedeften biri ilk Türk vatandaşını 2023 yılında göndermekti. Başvuruların açılacağı tüm topluma açılacağı söylenmişti. 2022'nin Mayıs ayında Cumhurbaşkanı sürecin başladığını duyurdu. 36 bin başvuru alındığı, 8 aylık eleme süresinde mülakatlar, sağlık muayenelerinde uzunca süre sonunda buradan bu son iki kişiye inmeyi elde ettik.

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Muazzam bir mutluluk ve gurur tabi ki. İnsanın idrak etmesi zaman alıyor. Bunların yarattığı idrakte gecikme var. Gerçekten neler barındırdığını maceranın farkına varılıyor.

"3 ACİL DURUM VAR"

Eğitimlerimiz Nisan 2023 itibarıyla ABD'de başladı. Ülkelerin ilgili modülleri içinde bulunmak, bilimsel deneyler için NASA'nın çeşitli, dünyanın malum modülleri var. Fırlatma anı, ISS'e ulaştıktan sonra oluşabilecek teknik acil durumlar. 3 temel acil durumlar var. Basınç kaybı. Kapsülde delik olabilir, yangın olabilir, amonyum sızıntısı. Deney ekipmanlarını soğutmak için amonyum kullanılıyorlar. Yüksek basınçla döndürülüyor. Kanalların patlama ve amonyum sızma riski var.

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Tedirgin olmamak için eğitimleri alıyoruz. Bazı ortamlarda yangınlar çıkarıldı, amonyum sızıntısı oldu ihbarları geldi, müdahale ettik. Tecrübeyi kazandıktan sonra kaygı duymamaya başladık.

"200 FARKLI YEMEK VAR"

Şu anda 1G'lik yer çekimi orada olmadığı için yemek kuru gönderiliyor. Burada yediklerimizden pek farklı şeyler değil. Etinden haşlamasına, pilavdan buğulamaya kadar 200'e yakın farklı yiyecek içecek seçme opsiyonu var.

"DUŞ YERİNE NEMLİ HAVLU"

Duş yok. Suyu yere akıtma söz konusu değil. Steril havlularla temizlik ihtiyacınızı gidermek zorunda oluyorsunuz.

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"4 DAKİKADA 7 DENEY YAPACAĞIM"

Yörünge altı uzay uçuşu gerçekleştireceğim. 90-100 km irtifaya çıkıp orada kalıp sonra çıktığım uzay aracı yere dönecek. Mikro yer çekiminde 4 dakika geçireceğiz. 4 dakikada 7 farklı deney icra edeceğiz. Onların da çıktılarını Türkiye'nin uzay araştırmaları alanında katkı olarak sunacağız.