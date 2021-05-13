4 ayda 359 bin konut satıldı

Artan konut kredi faizlerinin etkisiyle aynı dönemde kredili konut satışı yüzde 55.8 gerileyerek 64 bin 730’a düşerken, peşin, senet gibi diğer satış türleri yüzde 23.9 artışla 294 bin 183 oldu. Yılın ilk 4 ayında sıfır konut satışı yüzde 10.4 düşüşle 109 bin 582’ye, ikinci el konut satışları da yüzde 4.7 düşüşle 249 bin 331’e geriledi.



BAZ ETKİLİ ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre nisan ayında 95 bin 863 konut satıldı. Satışlar bir önceki aya göre yüzde 13.82 azalırken, baz etkisiyle geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 124.1 arttı. Geçen yıl nisan ayında koronavirüs etkisiyle satışlar tüm zamanların en düşük seviyesini görmüş ve 42 bin 783 konut satılmıştı. Bu nedenle geçen yıla kıyasla ciddi artış yaşandı. Nisanda banka kredili konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 artış göstererek 17 bin 514’e çıktı. Banka kredisiz diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 204.9 artarak 78 bin 349 oldu. Nisanda satılan sıfır konut sayısı 29 bin 212, ikinci el konut satışı 66 bin 651 oldu.

YABANCI İLGİSİ

Yabancılara yapılan konut satışları nisan ayında baz etkisiyle ciddi bir artış gösterdi. Buna göre 2020 Nisan’da yabancılara 790 adet konut satışı yapılırken, bu sayı Nisan 2021’de yüzde 416.1 artarak 4 bin 77 oldu. Türkiye genelinde ocak-nisan döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 13 bin 964 oldu.

Ocak-nisan döneminde yabancılara İstanbul’da 7 bin 33 adet konut satılırken, İstanbul’u, 2 bin 743 ile Antalya, 870 ile Ankara, 650 ile Mersin, 383 ile Yalova, 336 ile Bursa ve 243 ile Muğla takip etti. Bu dönemde en çok konutu 2 bin 156 adetle İranlılar aldı. İranlıları, 2 bin 7 adetle Iraklılar, 1.340 ile Ruslar, 929 ile Afganlar, 542 ile Kazaklar, 447 ile Almanlar, 421 ile Yemenliler, 382 ile Azerbaycan Türkleri, 373 ile Filistinliler, 341 ile ABD vatandaşları ve 332 ile Mısırlılar izledi.

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