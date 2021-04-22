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4 adet cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yaptırılacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi tarafından Ankara İli Sincan İlçesi Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası 1 Adet, Çankaya İlçesi Kara Harp Okulu 1 Adet, İstanbul İli Tuzla İlçesi Deniz Harp Okulu 1 Adet ve Bakırköy İlçesi Hava Harp Okulu 1 Adet cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
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