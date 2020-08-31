4.8 milyarlık kaçak! Ticaret Bakanı Pekcan: 'Operasyonlarda 4 bin 257 kaçak eşya ele geçirildi'

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun kaçakçılıkla ilgili soru önergesini yanıtlayan Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

4 BİN 257 ADET KAÇAK

“Ülkemize; 1 Ocak 2018-30 Haziran 2020 tarihleri arasında 4 bin 257 adet ve 1 Ocak 2002 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında da 28 bin 94 adet dayanıklı tüketim malı kaçak yollarla getirilmeye çalışılırken yakalama işlemi tesis edildi.Bununla birlikte, sınır kapılarında gerçekleştirilen, dayanıklı tüketim malları da dâhil olmak üzere, tüm kaçakçılık türleri ile etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla gerekli tüm önlemler alınmakta. Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik olarak Gümrük Muhafaza birimleri tarafından gerçekleştirilen denetim, kontrol ve operasyonlar, hem gümrüklü yer ve sahalarda hem de ülkemiz sınırları içerisinde aralıksız bir şekilde yürütülmekte.

SAĞLIKLI İSTİHBARAT SİSTEMİ

Gerek intikal eden ihbarlar ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütülen istihbarat çalışmaları, gerekse risk analizleri sonucu yapılan kontrol ve denetimler çerçevesinde, kaçakçılık fiillerinin önüne geçilmesi ve tespitine ilişkin olarak Merkez ve Taşra Gümrük Muhafaza Birimleri kapsamlı ve detaylı çalışmalar gerçekleştirilmekte. Bunlara ek olarak, Bakanlığımız Komuta Kontrol Merkezimiz bünyesinde faaliyet gösteren Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı başta olmak üzere sağlıklı işleyen bir istihbarat sisteminin varlığı sayesinde pek çok kaçakçılık olayına müdahale edilmekte, olası vergi kayıplarının önüne geçilmektedir. Bakanlığımız tarafından, 1 Ocak 2018 - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında, toplam 4 milyar 831 milyon 218 bin 476 TL piyasa değerli ticari eşya yasal olmayan yollarla yurda sokulmaya çalışılırken ele geçirilmiştir. Hal böyle olunca, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Bakanlığımızca ifa edilen faaliyetlere, etkin ve kararlılıkla devam edilecek.”