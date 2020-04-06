4.5G abone sayısı 76 milyonu geçti

İlk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın 71 ilde 1000'den fazla noktada aktif servis verdiğini anlatan Balcı, 5G teknolojisi için de ülkenin mühendislik gücü ve markası olmaya devam edeceklerini vurguladı. Balcı, "Sürece Türkiye, belki geç giriş yaptı ama sonrasında yaşanan gelişmelerle bu arayı kapatarak pek çok ilki bir arada yaşadı" diye konuştu. Balcı, 4.5G'nin hizmete sunulduğu ilk günde, 4,5 milyon abonenin bu teknolojiyi kullandığı bilgisini paylaştı. Dünyada örneğine az rastlanır bir geçiş sürecine imza atıldığının altını çizen Balcı, "4.5G teknolojisinin ülkemize gelmesinin üstünden geçen 1 yılda mobil geniş bant abone sayısı 51.7 milyona ulaştı" dedi.

DAHA DA YAYGIN OLACAK

Devletin en üst seviyede bu konuya önem verdiğini belirten Balcı, şöyle devam etti: "ULAK'a duyulan güvenin ve verilen desteğin net olarak ortaya konması önemli. ULAK baz istasyonu faaliyetlerinin operatörlerimizin ve kamu kurumlarımızın nezdinde hız kazanmasında, Ocak 2019'dan itibaren 4,5G hizmetinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ULAK sistemleri üzerinden verilmesi, yine 2019 Haziran'dan itibaren üç operatörümüzce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu iletişim altyapısında ULAK baz istasyonlarımızın aktif hizmet vermesi büyük önem taşıyor." Balcı, ULAK 4,5G baz istasyonunun çok kritik aşamalardan geçerek bugünlere geldiğini vurgulayarak, sahalarda çalışmaların hızla devam ettiğini ve operatörlerin ticari şebekelerinde yaygınlaşmanın önemli olduğunu anlattı.

STRATEJİK DEĞERİ VAR

Kullanımda olan 1000’in üzerinde ULAK baz istasyonunun başlangıç olarak iyi bir rakam olduğunun altını çizen Metin Balcı, şunları kaydetti: “Türkiye’de sahalarda asgari 40 bin civarı 4.5G baz istasyonu olduğu düşünüldüğünde, operatörlerin yeni yatırımlarını ULAK ağırlıklı yapmasının ülke açısından gerek ekonomik gerek güvenlik gerekse stratejik olarak değeri büyük. Dünya belirli bölgelerde 5G kullanılmaya başlanırken, 2025’e kadar bazı bölgelerde de 4.5G’nin büyümeye devam edeceği göz önüne alındığında, ULAK 4.5G’nin yaygınlaşma sürecinin yurtiçinde ve dışında devam edeceğini söyleyebiliriz. ULAK 4.5G ile yakalanan teknolojik değerin, gelecek dönemde tüm fırsatları kullanarak ekonomik değere dönüştürülmesi zorunluluğu var.