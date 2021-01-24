4.4 milyon borçluya sağlık hizmeti imkânı
Genel Sağlık Sigortası ve Bağ-Kur prim borcu olanlar, yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Bu kapsamda toplam 4.4 milyon sigortalının yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilmesi hedefleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Genel Sağlık Sigortası ve Bağkur prim borcu olanlar, 31 Aralık 2021’e kadar devlet hastanelerinin ve devlet üniversitesi hastanelerinin sunduğu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edebilecek.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter’dan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Cumhurbaşkanımız Sn Tayyip Erdoğan’ın kararı ile, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021’e kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir.”
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