4.2 milyon TL’lik fahiş fiyat cezası

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2020 yılı faaliyet raporunda, koronavirüs nedeniyle talebi yüksek olan ürünlere yönelik piyasa denetimi sonuçları paylaşıldı. Salgın sürecinde gıda, temizlik malzemesi, tıbbi ve kişisel hijyen ürünleri başta olmak üzere pek çok ürüne yönelik talep artışı oldu. Talebin yüksek olduğu bu ürünlerde fahiş fiyat uygulandığı gündeme gelmişti. Söz konusu ürünlerin satışını yapan mükelleflere yönelik olarak 12 Mart 2020 tarihinden itibaren Maliye denetim başlattı. Bu kapsamda, 12 Mart–31 Aralık 2020 döneminde yapılan çalışmalarla 41 bin 741 mükellef nezdinde denetim faaliyeti yürütüldü ve toplam 42 bin 455 tutanak düzenlendi. Tutanak sayısının fazlalığı bir mükellefe aynı anda farklı tespit olması halinde ikinci tutanak düzenlenebilmesinden kaynaklanıyor. Bu tutanakların 4 bin 653’ü cezalı olurken, mükelleflere belge düzenine uyulmamasından ve diğer usul eksikliklerinden dolayı 4 milyon 253 bin 151 lira özel usulsüzlük cezası kesildi.

1170 FİİLİ SAYIM

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 1432 personeli ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı müfettişleri, yine aynı dönemde ekipler halinde ülke genelinde 1170 mükellefe yönelik fiili sayım yaparak, denetim yaptı. Denetimler sonucu, hakkında spekülatif/fahiş fiyat artışına sebebiyet verdiği yönünde değerlendirme yapılan 6 bin 380 mükellef hakkında ilgili illerdeki ticaret il müdürlüklerine değerlendirme yapılması için bildirimde bulunuldu.

WEB TARAMASI YAPILDI

Geçen yıl internet üzerinden yapılan maske ve dezenfektan satışlarına yönelik denetim de yapıldı. Vergi bilincinin geliştirilmesi, vergiye gönüllü uyumun sağlanması, vergi kayıp ve kaçağının azaltılması ile kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye destek olmak amacıyla yürütülen çalışmalar sonucu elde edilen veriler ışığında, internet üzerinden koronavirüs ile mücadelede kullanılan koruyucu ürünleri tanıtan veya satışını yapan sosyal medya hesapları ve dijital iş yerlerinin tespiti için açık kaynaklı web taraması yapıldı. Bu ürünlerin satışını yapan 890 mükellef denetlenirken, aynı sayıda denetim tutanağı düzenlendi. Bu denetimlerde 101 kişi hakkında ilk defa mükellefiyet tesis edildi. Denetimlerde 117 ceza tutanağı düzenlenirken, 141 bin 992 lira idari para cezası kesildi.



12.3 MİLYON TL İHBAR İKRAMİYESİ

GELİR İdaresi Başkanlığı geçen yıl 12 milyon 345 bin liralık ihbar ikramiyesi ödemesi yaptı. Faaliyet raporuna göre geçen yıl ihbarda bulunan 249 kişiye bu 12.3 milyon liralık ihbar ikramiyesi ödenmek üzere ilgili vergi dairesine gönderildi. Vergi İletişim Merkezi (VİMER) üzerinden geçen yıl 59 bin 63 ihbar alındı. 2018 yılında alınan ihbar sayısı 46 bin 777’ydi.

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