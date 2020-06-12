4.2 milyar liralÄ±k konut satÄ±ldÄ±

AlÄ±m kararÄ±nÄ± Ã¶teleyen vatandaÅŸ avantajlÄ± koÅŸullarÄ± gÃ¶rÃ¼nce harekete geÃ§ti. â€˜Hayallerini Erteleme TÃ¼rkiyeâ€™ sloganÄ±yla 2 Haziranâ€™da baÅŸlayan kampanyada 9 gÃ¼nde 4 milyar 250 milyon lira deÄŸerinde 3 bin 750 konut satÄ±ldÄ±. Kampanyada 3 projede tÃ¼m konutlar sahibini bulurken, ÅŸirket gelen yoÄŸun taleple kampanya kapsamÄ±ndaki konut sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rdÄ± ve yeni projeleri dahil etti.

3 PROJE DAHA KATILDI

Kampanyaya KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece HalkalÄ±â€™da hayat geÃ§en Bizim Mahalle projesinin birinci etabÄ± da dahil edildi. HalkalÄ± Millet BahÃ§esiâ€™ne komÅŸu, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece GÃ¶lÃ¼â€™nÃ¼n ve Marmaray istasyonunun yakÄ±nÄ±nda konumlanan projenin ilk etabÄ±nda 569 baÄŸÄ±msÄ±z bÃ¶lÃ¼m bulunuyor. YoÄŸun ilgi gÃ¶ren projenin diÄŸer etaplarÄ±nÄ±n da yakÄ±n zamanda satÄ±ÅŸa sunulmasÄ± planlanÄ±yor. Kampanyaya Ä°stanbul Ã‡ekmekÃ¶yâ€™deki â€˜OrmankÃ¶yâ€™ projesiyle, Yalovaâ€™daki â€˜Benim Kentim Yalovaâ€™ da katÄ±ldÄ±. Emlak Konutâ€™un Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmir, Denizli, Kocaeli, Konya, NiÄŸde ve Yalovaâ€™da projeleri bulunuyor.

2 YIL Ã–DEME YOK

Emlak Konut GYO kampanyasÄ±nda tÃ¼m projelerde liste fiyatÄ± Ã¼zerinden yÃ¼zde 10 indirim yapÄ±lÄ±yor. YÃ¼zde 5 peÅŸinat Ã¶deyen vatandaÅŸ yÃ¼zde 15â€™ini de 24 ay sonra Ã¶dÃ¼yor. Kalan yÃ¼zde 80 iÃ§in 0.69 faizle kredi kullanÄ±lÄ±rken 120 ay ve 180 ay vade seÃ§enekleri sunuluyor. Emlak Konut GYO projelerinden ev alanlar 2 yÄ±l Ã¶deme yapmÄ±yor, taksitler 3. yÄ±lda baÅŸlÄ±yor. Ev alacak vatandaÅŸ iÃ§in ayrÄ±ca kamu bankalarÄ± da avantajlÄ± seÃ§enekler sunuluyor.1 Haziranâ€™da aÃ§Ä±klanan destek paketi kapsamÄ±nda sÄ±fÄ±r konutta kredi faiz 0.64, ikinci elde 0.74â€™de Ã§ekilmiÅŸti. Kamu bankalarÄ± 12 ay Ã¶demesiz dÃ¶nem ve 15 yÄ±la kadar da vade avantajÄ± sunmaya devam ediyor.Â