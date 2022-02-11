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3’lü ekonomi paketi yarın açıklanıyor

#Hazine Ve Maliye Bakanı#Nureddin Nebati#Ekonomi Paketi
3’lü ekonomi paketi yarın açıklanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati üç ayaktan oluşan paketi cumartesi (yarın) günü açıklayacak. Nebati, fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması ve Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli paketi kamuoyuna detayları ile anlatacak.

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Nebati cumartesi günü İstanbul’da saat 14.00’te yapacağı toplantıyla açıklayacağı pakette ilk etapta son dönemdeki fiyat artışlarının önüne nasıl geçileceğine yönelik tedbirleri sıralayacak. Paketin ikinci ayağında yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılması modeli duyurulacak.

250-350 milyar dolar karşılığı olan altın için vatandaş kaç gram altın getirirse buna karşılık bir sertifika verilmesi, istenildiğinde geri alınmasına imkân sağlayacak bir sistem planlandığı belirtiliyor. Nebati’nin açıklayacağı pakette reel sektöre KGF üzerinden verilecek 60 milyar liralık kredi paketinin detayları da yer alacak. Üç ayrı kefaletli paket; KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişimini sağlamak amacıyla kullandırılacak “İşletme Harcamalarında Kartlı Ödeme Desteği”, kalkınma planlarındaki öncelikli sektörlerden başlayarak, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalara kullandırılacak “Yatırım Destek Paketi” ve döviz kazandırıcı faaliyet yürüten KOBİ’lere kullandırılacak olan “İhracat Destek Paketi” olarak sıralanmıştı. Nebati’nin dile getirdiği kamu bankalarının sermaye arttırımı sürecinde de sona gelindi. Vakıfbank ve Halkbank, KAP’a yaptıkları açıklamalarla 13.4 milyar liralık sermaye arttırımı kararlarını duyurdu. Halkbank’tan elde edilecek fonun kullanım yerine yönelik, “İhraçtan elde edilecek sermaye arttırım tutarı ve hisse senedi ihraç primleri, reel sektörün uygun şartlarda finansman ihtiyacının sağlanması amacıyla bankamızca kullandırılacak krediler ve bankacılık hizmetlerine kaynak temininde kullanılacaktır” denildi.

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#Nureddin Nebati#Ekonomi Paketi

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