3D koronavirüs maskesi ürettiler

Virüsle mücadele eden doktorların korunması için birçok kuruluş ve atölye üç boyutlu yazıcılar aracılığıyla koruyucu yüz maskesi üretmek için kolları sıvadı.

MASKELERİ TEST ETTİLER

Üç boyutlu yazıcılarla koruyucu yüz maskesi üreten yerlerden biri de İTÜ ARI Teknokent’te yer alan İTÜ Magnet Fab Tridi Dijital Üretim Merkezi. Bu merkezde üç boyutlu yazıcılarla örnek olarak üretilen 15 maske test için İstanbul’da bulunan iki hastanenin doktorlarına ulaştırıldı. ARI Teknokent bünyesinde 40’a yakın üç boyutlu yazıcı olduğunu söyleyen İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, “Koronavirüsün Avrupa’da yayılması üzerine birçok firma sorunlara yerel çözümler sağlamak için üç boyutlu yazıcılarla koruyucu yüz maskeleri üretmeye başladı. Bu teknikle koruyucu maske üreten grupların çalışmalarını ve tasarımlarını inceledik. Tasarımımızı oluşturup ilk etapta 15 adet maske ürettik. Maskeleri İstanbul’da bulunan iki hastanenin doktorlarına ulaştırdık. Doktorlar koruyucu yüz maskelerini test ettiler. Test sonuçlarına göre tasarımlara son halini verdik. Bugün 50 maske daha ürettik. Yarın da 200 adet maske üreteceğiz” şeklinde konuştu.

400 MASKE ÜRETEBİLECEK

Günde 400 koruyucu yüz maskesi üretebilecek kapasitede olduklarını söyleyen İTÜ Magnet Fab Tridi yöneticisi Sultan Nurbulut ise sözlerine şöyle devam etti: “Yüz koruyucu maskeler sağlık çalışanlarını çeşitli sıvılardan koruyabiliyor. Proje kapsamında günde 400 maske üretmeyi hedefliyoruz.”