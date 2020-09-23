MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri37 bin 500 paket sigara ele geçirildi! Bakan tebrik etti
GeriEkonomi 37 bin 500 paket sigara ele geçirildi! Bakan tebrik etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 23.09.2020 - 15:33 | Son Güncelleme:

37 bin 500 paket sigara ele geçirildi! Bakan tebrik etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ceylanpınar Gümrük Kapısına Suriye’den gelen bir kamyonda yapılan kontrolde hayvan yeminin altına gizlenen 37 bin 500 paket sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa’da bulunan Ceylanpınar Gümrük Kapısında gerçekleştirilen gümrük kontrol işlemlerinde, “yemlik arpa” yükü ile Suriye’den geldiği beyan edilen Türk plakalı bir kamyon riskli olarak değerlendirildi. Detaylı kontrol için araçtaki hayvan yeminin tahliyesine karar verilerek araç dorsesinin kapakları açıldı. Araçta yüklü bulunan hayvan yemi boşaltıldığında, kamyonun dorsesinin zemininin tamamen sigara kartonları ile doldurulduğu görüldü.
 
Operasyon neticesinde toplam 37 bin 500 paket, yabancı menşeili, üzerinde TPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 630 bin lira olduğu belirlendi.
 
Olaya ilişkin olarak yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

BAKAN PEKCAN'DAN TEBRİK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden operasyonu gerçekleştirenleri tebrik etti.

37 bin 500 paket sigara ele geçirildi Bakan tebrik etti

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle