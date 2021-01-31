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HaberlerEkonomi Haberleri37 adet baz istasyonu yeri ihaleyle kiraya verilecek
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Ekonomi
Haber Giriş: 31.01.2021 - 12:55 | Son Güncelleme:

37 adet baz istasyonu yeri ihaleyle kiraya verilecek

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37 adet baz istasyonu yeri ihaleyle kiraya verilecek
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İlanda özelliği ve Sıhhiye ve Beytepe'de yerleri belirtilen baz istasyonlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiralama işi yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre istekliler kiralamaya ait şartnameleri Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Müdürlüğü’nden mesai saatleri içerisinde görebilirler veya beher dosyayı 100,00 TL karşılığında temin edebilirler.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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