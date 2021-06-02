37.7 milyar TL’lik ek gelir paketi

Rapora göre bütçede gelirlerin 1.1 trilyon lira, giderlerin 1.3 trilyon ve bütçe açığının da 245 milyar lira olarak öngörüldüğü hatırlatılarak, ancak salgın koşulları, makroekonomik gelişmeler ve uygulanan ya da uygulanması planlanan tedbirler dikkate alınarak revizyona gidildiği belirtildi. Buna göne yıl sonunda bütçe gelirlerinin 1.2 trilyon lira, bütçe giderlerinin 1.4 trilyon lira ve bütçe açığının da 199.9 milyar lira olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bütçeye göre 1 trilyon 101 milyar lira olan bütçe gelirleri, 1 trilyon 254 milyar liraya revize edildi. 153.5 milyar liralık ilave gelirin hangi kalemlerden geleceği raporda anlatıldı. Buna göre 2021-23 Orta Vadeli Program’da öngörülen büyüme, enflasyon, dış ticaret ve istihdam gibi temel makro göstergelerde değişiklik olacak. 2021 yılı makro parametrelerdeki değişim, gerçekleşme eğilimi ve vergi dinamiklerinin etkisi ile 96.2 milyar lira gelir gelecek.

YAPILANDIRMADAN 19.4 MİLYAR

Kasım ayında çıkarılan 7256 sayılı yasanın peşin ve ilk taksit ödemeleri yapıldı. 2020 yılında 2.1 milyar lira, bu yıl ise 14.4 milyar lira olmak üzere toplam 19.4 milyar lira tahsilat yapıldı. Yürürlüğe giren ilave tedbirlerden 37.7 milyar lira, vergi dışı gelirlerden de 21.1 milyar liralık gelir bekleniyor. Buna karşılık akaryakıt ürünlerindeki eşel mobil uygulamasından dolayı 26.9 milyar liralık gelir kaybı olacak. Rapora göre, salgınla mücadele kapsamında belirli sektörlerde geçici vergi indirimleri yapılması sebebiyle 12.7 milyar lira, TL cinsinden yatırımların teşvik edilmesi amacıyla gelir vergisi tevkifat oranında indirim yapılarak, 8.2 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçildi.

Raporda son aylarda alınan gelir artırıcı tedbirlerden ne kadar gelir geleceği de tek tek sıralandı. Alınan tedbirler 37.7 milyar liralık ek gelir sağlayacak. Nisan ayında kurumlar vergisi oranı bu yıl için yüzde 20’den 25’e çıkarılmıştı. Bu artışın 18 milyar lira gelir getireceği kaydedildi. KDV tevkifat uygulamasının kapsamının genişletilmesiyle 9 milyar lira, yıllara sari inşaat işlerinde Gelir Vergisi tevkifat oranlarının artırılmasıyla 2.5 milyar lira, finansman gider uygulamasının hayata geçirilmesiyle 4 milyar lira, elektrikli araçların ÖTV oranlarında artış yapılmasıyla 0.6 milyar lira, özel iletişim vergisi oranının yüzde 7.5’ten yüzde 10’a yükseltilmesiyle 1.6 milyar lira, altın ithalatında uygulanan KKDF’ye ilişkin düzenlemeyle de 2 milyar liralık ek gelir sağlanacak.

İLAVE HARCAMA

Yılın başında 1 trilyon 346 milyar lira olacağı tahmin edilen bütçe giderleri yıl sonunda 1 trilyon 454 milyar lira olacak. 108.4 milyar lira ilave harcama söz konusu olacak. Hazine’nin raporuna göre bu artış koronavirüs nedeniyle ilave 35.9 milyar lira, enflasyon gerçekleşmelerine bağlı olarak personel ve emekli aylıklarında yapılması öngörülen artış kapsamında 40.2 milyar lira, gelir tahminine bağlı olarak mahalli idareler ve fonlara aktarılacak paylardaki artış kaynaklı 23.2 milyar lira, başta yatırımlar olmak üzere, ilave istihdam, afet konut yapımı ve diğer zaruri ihtiyaçlar için 38.1 milyar lira olmak üzere toplam 137.4 milyar lira ilave harcama öngörüldü. Bununla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu prim yapılandırma ve uygulanacak tedbirlerin etkisiyle bütçe giderlerinde 29 milyar lira azalış tahmin ediliyor.

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