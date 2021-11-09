367 yere daha doğalgaz gidecek

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Enerji Bakanlığı’nın 2021-2026 dönemine ilişkin yaptığı planlamaya göre, 2021 yılı sonunda doğalgaz verilen yerleşim yeri sayısı 604’ten 640’a çıkacak. Dönem sonunda da sayı 971’e ulaşacak. Enerji Bakanlığı verilerine göre, mevcut durumda 81 ilde, 604 ilçe ve belde ile 171 OSB’de doğalgaz kullanılıyor. 2000’li yıllarda 1.3 milyon olan doğalgaz abone sayısı ise 17.9 milyona çıktı. Böylece doğalgazdan aktif olarak faydalanan nüfus 56 milyona ulaştı. Son 3.5 yılda 40 bin kilometre uzunluğunda doğalgaz iletim ve dağıtım hattı inşa edildiği ifade edilirken, toplam iletim ve dağıtım şebeke uzunluğunun 182 bin kilometreye ulaştı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 75

Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi 1 milyar metreküp, Silivri depolama tesisi ise 3.14 milyar metreküp depolama kapasitesine sahip bulunuyor. Kış mevsimi öncesi Tuz Gölü yer altı deposu tam olarak doldurulurken, Silivri’de ise doğalgaz enjeksiyonunun devam ettiği ifade edildi. Bakanlık yetkilileri, depoların mevcut envanterle değerlendirildiğinde, kış mevsimi boyunca doğalgaz iletim sistemine gaz sağlayabileceğini kaydettiler. Böylece kış öncesi doğalgaz depolama tesislerinde doluluk oranının yüzde 75’e ulaştığı bildirildi.

BU YIL DEVREYE GİRDİ

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Kaynak çeşitliliği amacıyla BOTAŞ tarafından inşa ettirilen Türkiye’nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi 25 Haziran 2021 tarihinde Hatay’ın Dörtyol ilçesinde bulunan BOTAŞ Dörtyol Terminali’nde yapılan törenle hizmete girmişti. Ertuğrul Gazi FSRU gemisi yaklaşık 110 milyon metreküp doğal gaza eş değer 170 bin metreküp sıvı LNG depolama kapasitesine sahip. Depoladığı bu LNG’nin günlük 28 milyon metreküplük miktarını gazlaştırarak, Ulusal Doğal Gaz İletim Şebekesine verebiliyor.

TÜKETİM ARTACAK

Geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’de doğalgaza olan talebin artmasında kuraklığın etkili olduğunu ve hidrolik santrallerin tam kapasite çalışamadığını belirterek, “Yeteri kadar su kapasitesi kullanamamamız 6 milyar metreküp ilave doğal gaz olarak karşımıza çıktı. Geçen yıl 48.5 milyar metreküp doğal gaz tüketmişken, bu yıl muhtemelen bunun 10-12 milyar metreküp üzerinde doğalgaz talebiyle karşı karşıya kalacağız” demişti. Dönmez, bu kış arz sorunu yaşanmayacağını da söylemişti.