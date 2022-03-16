3600 ek göstergede kritik gün! İkinci toplantı bugün yapılacak

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Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesine yönelik çalışmalar sürüyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi için ikinci toplantı bugün yapılacak. İlk toplantıda teknik çalışmaları tamamlanan düzenleme ile ilgili ikinci toplantıda talepler dinlenecek, ayrıntılar değerlendirilecek.

Düzenlemeyle ilgili ikinci toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen'den 11 sendika temsilcisiyle bir araya gelecek.

Düzenleme polis, hemşire, din görevlileri dahil birçok meslek grubunu kapsayacak. Belli bir takvim içerisinde devam edecek görüşmelerde sosyal taraflar taleplerini iletecek. Öneriler değerlendirilecek, çalışmalar masaya yatırılacak.

"BU MESELENİN ELE ALINMASI ÇOK MÜHİM HALE GELMİŞTİ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şubat ayında yapılan toplantıda, "Bugüne kadar bütün teknik çalışmaları bakanlık bünyesinde gerçekleştirdik. Bu sadece bizim bakanlığımızı değil, maliye, strateji, bütçe ve diğer kamu kuruluşlarını da ilgilendiren bir mesele. Biz meseleyi sosyal taraflarımızla, sendikalarımızla da birlikte ele alacak bir komisyon çalışması başlatacağımızı duyurmuştuk. 3600 meselesi çok önemli. Kamu personel sisteminde belki çok eskiden gelen çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Kariyerde ilerleme ve ödül sistemi olan çeşitli yükseltme kararları, emeklilik dahil olmak üzere kamu personelinin durumu içinden çıkılmaz hale gelmiştir, adalet duygusunu zedeleyen düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede bu meselenin ele alınması çok mühim hale gelmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

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"MAYIS AYINDA MECLİS'E GELEBİLİR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesi için mayıs ayını işaret etmişti. Bilgin ‘Mayıs ayında 3600 ek gösterge Meclis’e gelebilir. Kurumlar arası teknik çalışmalar devam ediyor.”, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ise, 'Toplu sözleşme kararımız gereği bir komisyon çalışmasıyla başlayıp 2022 yılı sonuna kadar hayata geçirme konusunda uzlaştığımız bir çalışmanın başlangıcını yapıyoruz.' açıklamasında bulunmuştu.

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3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Yapılan çalışmaların odak noktasında emekliler var. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırken maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor.