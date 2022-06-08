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3600 ek gösterge sonrası kim ne kadar alacak? Bakanlık herkesin merak ettiği tabloyu paylaştı

#3600 Ek Gösterge#Memur#Emekli
3600 ek gösterge sonrası kim ne kadar alacak Bakanlık herkesin merak ettiği tabloyu paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı 'Millete Sesleniş' konuşmasında açıkladığı 3600 ek gösterge düzenlemesinin detayları belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5.3 milyon memur ve memur emeklisinin emekli aylığı ve ikramiyelerinde oluşacak farklara ilişkin tabloyu sitesinden yayımladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımladığı tabloya göre, düzenleme kapsamında ek göstergesi 3600’e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun; emekli aylığında 1234 TL ile 1391 TL, emekli ikramiyesinde ise 44.500 TL ile 50.150 TL arasında bir artış olacak. Birinci dereceye gelmiş 3000 ek göstergeli öğretmenin, sağlık çalışanının ve din görevlisinin emekli aylığı 5627 TL’den 6861 TL’ye çıkacak, emekli ikramiyesi ise 202.909 TL’den 247.408 TL’ye çıkacak. Böylece söz konusu kamu görevlilerinin emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde yüzde 22 oranında artış sağlanacak. Polisler de yüzde 22’lik artıştan yararlanacak ve emekli aylıkları 5727 TL’den 6961 TL’ye, emekli ikramiyeleri ise 202.909 TL’den 247.408 TL’ye yükselecek. 2200 ek göstergeli 4 yıllık yükseköğrenim mezunu hemşire ve din görevlileri ise yüzde 25’lik bir artışla emekli aylıklarında 1391 TL ve ikramiyelerinde 50.150 TL ilave ödeme alacak.

İŞTE 3600 EK GÖSTERGE SONRASI KİM NE KADAR ALACAĞI TABLO

3600 ek gösterge sonrası kim ne kadar alacak Bakanlık herkesin merak ettiği tabloyu paylaştı


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