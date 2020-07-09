MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri36 bin havayolu çalışanı işsiz kalabilir
GeriEkonomi 36 bin havayolu çalışanı işsiz kalabilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 09.07.2020 - 07:31,Son Güncelleme:

36 bin havayolu çalışanı işsiz kalabilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
36 bin havayolu çalışanı işsiz kalabilir
Abone Olgoogle-news

ABD'nin en büyük hava yolu şirketlerinden United Airlines, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sektörü olumsuz etkilemesi nedeniyle 36 bin çalışanını zorunlu izne çıkarabileceğini duyurdu.

United Airlines yönetiminin çalışanlarıyla paylaştığı mesajda, ticari havacılık tarihinin en yıkıcı finansal krizinden geçildiği vurgulandı.

Seyahat talebinin düşük olduğu bir ortamda mevcut çalışan sayısıyla devam edilemeyeceği belirtilen mesajda, 1 Ekim itibarıyla 36 bin çalışanın zorunlu izne çıkarılabileceği kaydedildi.

Zorunlu izne çıkarılması planlanan çalışan sayısının, şirketin toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 45'ine denk geldiği belirtiliyor. Zorunlu izne çıkarılacak çalışanların nihai sayısının talepteki değişim ve çalışanlarla yapılacak görüşmelere göre kesinleşeceği ifade ediliyor.

Zorunlu izne çıkarılması planlanan çalışanlar arsından 15 bin civarında uçuş görevlisi ve 2 bini aşkın pilotun bulunduğu aktarılıyor.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri nedeniyle United Airlines'ın günlük 40 milyon dolarlık kayıp yaşadığı kaydediliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle