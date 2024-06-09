357 milyar dolarlık ihracatın şampiyonları

Haberin Devamı

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 31’inci Genel Kurulu ile ‘İhracatın Şampiyonları’ ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. 2023’te toplam 357 milyar dolarlık ihracata en yüksek katkıyı sunan firmalara ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, törende yaptığı konuşmada ihracatı Türkiye ekonomisinin lokomotifi ve dışa açılan yüzü olarak gördüklerini belirterek “Küresel ticaretin 1.1 trilyon dolar daraldığı 2023 gibi zor bir yılda 255.4 milyar dolarlık mal ve 101.7 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirildi” dedi.

Haberin Devamı

‘260 MİLYAR DOLAR SINIRINI AŞTIK’

Türkiye’nin geçen yıl dünya mal ihracatındaki payını yüzde 1.08’e, hizmet ihracatındaki payını ise yüzde 1.29’a çıkardığını vurgulayan Mustafa Gültepe, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu yıl da mayısta 24.1 milyar dolarla tarihimizin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik. 12 aylık ihracatta ise ilk kez 260 milyar doları aştık. Yaşadığımız zorluklara rağmen elde ettiğimiz başarıları yeterli bulmuyoruz. Çünkü biz Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarmak istiyoruz. 2028 için 375 milyar dolarlık mal ve 200 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedeflerini önemli eşikler olarak görüyoruz. Bu hedefler için ihracatımızı her yıl ortalama yüzde 10 artırmak durumundayız. Burada anahtar kelime rekabetçilik. 375 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmamız, mevcut pazarlardan daha fazla pay almamız ve yeni müşteriler bulabilmemiz için rekabetçi olmak durumundayız. Ancak son 1.5 yıldır rekabet gücümüz zayıflıyor. Üretim maliyetlerinde Asyalı rakiplerimizden yüzde 30-50 pahalıyız. Avrupa’daki birçok ülkeye göre de yüzde 20 daha pahalı hale geldik. Bu durum ihracatımıza olumsuz yansıyor. Güç kaybettiğimiz pazarlar oldu.”

Haberin Devamı

KATMA DEĞERE VURGU

Mustafa Gültepe rekabetçilik dışında ihracatçıların önündeki beş büyüme ayağını inovasyon, yüksek teknoloji, küresel çapta markalar ve yeşil üretim kapasitesi olarak sıraladı. Yeşil Mutabakat’a uyumun kritik önem taşıdığını bildiren Gültepe, “İhracatçı sektörlerimizin hepsi sürdürülebilirlik eylem planlarını tamamladılar. TİM olarak dönüşüm konusunda firmalarımıza rehberlik ediyoruz. TÜBİTAK’ın Dünya Bankası destekli Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programının çözüm ortağıyız” dedi.

GreenTİM Platformu’nun hizmete girdiğini hazırlatan Gültepe, “Platform sayesinde ihracatçılarımız 500 milyon dolar tasarruf sağlayacak. Yeşil dönüşümde finansman kritik rol oynuyor. Bu konuda da Eximbank’la çalışmalarımız devam ediyor. Yakın gelecekte çalışmayı tamamlayıp, sonucu firmalarımızla paylaşacağız. Yeşil dönüşümün yanı sıra yeni yatırımlar için de finansman gerekiyor. İGE A.Ş. kuruluşundan itibaren finansman konusunda ihracatçımızın yanında yer alıyor. Geçen yıl ihracat ailemize kazandırdığımız Türk Ticaret Bankası’nın yeniden yapılandırma çalışmalarında sona yaklaşıyoruz. Bankamız inşallah yıl sonuna doğru faaliyetlerine başlayacak” ifadelerini kullandı.