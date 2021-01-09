350 milyon dolarlık yeşil tahvil ihracı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 350 milyon dolarlık 5 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil ihracını yatırımcılardan gelen 6 kat taleple gerçekleştirdi. TSKB’nin sürdürülebilir tahvil ihracı çalışmalarını sürdüren banka, 2021’e Bank ABC, BNP Paribas, Citi, Commerzbank, ING, SMBC ve Standard Chartered Bank’ın koordinatörlüğünde 350 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil ihracını gerçekleştirerek başladı.



YEŞİL PROJELER

Tüm bankacılık faaliyetlerini uluslararası kabul görmüş sürdürülebilirlik prensiplerine göre yürüten ve sağladığı finansman olanaklarıyla BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na somut katkı hedefiyle hareket eden TSKB’nin tahvil ihracına 6 kat talep geldi. Talep toplama açılışından itibaren 50 bps üzerinde fiyat iyileşmesiyle yeni ihraç primi ödemeden tamamlanan işleme yeşil ve sürdürülebilir yatırım fonları yoğun ilgi gösterdi. Elde edilecek fonlar, TSKB’nin sürdürülebilirlik çerçevesi kapsamında yer alan projelerinin refinansmanı ile yeni sürdürülebilirlik yatırımlarının finansmanı için kullanılacak.

YILIN İLK TAHVİL İHRACI

TSKB Genel Müdürü Ece Börü, Türk finans sektöründe 2021’in ilk tahvil ihracını sürdürülebilirlik temasıyla yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi. Ece Börü, “Küresel piyasada ihraç tutarının 6 katı talep gören ve özellikle yeşil ve sürdürülebilir fonların yoğun ilgi gösterdiği bu başarılı ihracımızdan elde edilecek gelirlerle çevresel ve sosyal kalkınmaya dönük yatırımlara ilave kaynak yaratacağız” dedi. Börü, TSKB’nin kredi portföyünün yüzde 74’ünün iklim, çevre, yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği ve kadın istihdamı gibi sürdürülebilir ve sosyal yatırımlardan oluştuğu bilgisini verdi.