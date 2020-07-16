331 bin kadın ‘kırmızı ışık’ı kullandı

Vodafone Vakfı’nın yıllar önce başlattığı ‘Kırmızı Işık’ kampanyası pandemi döneminde yeniden kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün verilerine göre pandemi döneminde kadına yönelik şiddette yüzde 38.2’lük bir artış oldu. Bu da Türkiye Vodafone Vakfı’nı temmuz ayında yeniden harekete geçirdi ve vakıf ‘Şiddete karşı #BenVarım de, acılar maskelenmesin’ mesajının verildiği kampanyayı duyurmaya başladı. Kampanyanın sesi de oyuncu Doğa Rutkay oldu. Vodafone Vakfı’nın yıllar önce başlattığı ‘Kırmızı Işık’ kampanyası pandemi döneminde yeniden kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün verilerine göre pandemi döneminde kadına yönelik şiddette yüzde 38.2’lük bir artış oldu. Bu da Türkiye Vodafone Vakfı’nı temmuz ayında yeniden harekete geçirdi ve vakıf ‘Şiddete karşı #BenVarım de, acılar maskelenmesin’ mesajının verildiği kampanyayı duyurmaya başladı. Kampanyanın sesi de oyuncu Doğa Rutkay oldu. SALGINDA ŞİDDET ARTTITüm dünyada ‘amaç odaklı bir şirket olma’ hedefiyle faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Kadına yönelik şiddet tüm dünyada önemli bir sorun. Dünya Bankası, kadına yönelik şiddeti, her 3 kadından birini hayatları boyunca etkileyen küresel bir salgın olarak nitelendiriyor. Ne yazık ki, Türkiye’de de benzer bir durum söz konusu. Rakamlara baktığımızda salgın döneminde kadına şiddetin arttığını görüyoruz. Kırmızı Işık uygulamasını şimdiye kadar 331 bin kadın kullandı” dedi.Çocuklarını yetiştirirken vicdanlı ve sevgi dolu bireyler olmasına özen gösterdiğini söyleyen Doğa Rutkay, “Çok sayıda kadının şiddet gördüğünü hepimiz görüyoruz. Bu kampanyada olmak benim için de çok değerli. Sesimiz ne kadar yükselir, sayımız ne kadar artarsa, şiddetle mücadelede o kadar güçleniriz. Bu mücadelede el ele, yürek yüreğe, kol kola olmalıyız” dedi.

NASIL YARDIM EDİLİYOR?

Kırmızı Işık uygulamasıyla şiddete maruz kalan kadın kolluk kuvvetlerini anında tek tuşla arayabiliyor. Alo 183, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı acil numaraları tek tuşla aranabilirken, kadınlar acil durumlarda kendisine ulaşmasını istediği 3 kişiyi de tek tuşla kaydedebiliyor. Salla-uyar özelliğiyle telefonun hızla sallanmasıyla acil konumundaki kişilere ‘Acil SMS’ gidiyor.