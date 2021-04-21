32 şirkete ‘centilmenlik’ soruşturması

Soruşturma, devlerin aralarında centilmenlik anlaşması yaparak, çalışanlarının teşebbüsler arasındaki transferini, daha yüksek ücret sunan iş fırsatlarını engelleyip engellemediklerinin tespiti için açıldı.

ÜCRETLER AZALIYOR

Rekabet Kurulu, işgücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle Türkiye genelinde 32 teşebbüs hakkında soruşturma açtığına ilişkin duyurusunda, şu tespitler dikkat çekti: “İşverenlerin sahip olduğu pazar gücünün, çalışan ücretlerinin azalmasına veya baskılanmasına ve çalışma koşullarının rekabetçi seviyelerin altında kalmasına neden olduğuna yönelik görüşler artmaktadır. İşgücü piyasalarında emek için rekabet halinde olan işveren konumundaki teşebbüslerin aralarındaki doğrudan/dolaylı anlaşmalar yoluyla, çalışanların teşebbüsler arasındaki transferini engellemeleri, çalışanları daha yüksek ücretler ve daha iyi koşullar sunan iş fırsatlarından mahrum bırakabilmektedir.

YURTDIŞINA KAÇIYOR

Böylece emek faktörünün teşebbüsler arasındaki hareketliliğinin azalmasıyla veya emeğin karşılığı olan ücretlerin suni şekilde gerçek değerini bulamamasıyla, işgücü piyasalarındaki rekabetçi yapı zarar görebilmektedir. Bu durum değerini bulamayan işgücünün, emeğinin karşılığını alabileceği başka pazarlara veya yurt dışına yönlenmesine yol açabilmektedir.

KARARA BAĞLANDI

Bu çerçevede 4054 sayılı Rekabet Kanunu’nun ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla resen yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu’nca karara bağlandı. Kurul, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri ciddi ve yeterli bularak Google, Yemek Sepeti, Sahibinden.com, Zomato, Commencis Teknoloji, Markafoni, Limango, Mynet, Grupanya, 41 29 Medya, Havas Worldwide, Noktacom, Meal Box, NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı, Veripark, Koçsistem, Zeplin, DSM Grup, Etiya, Logo Yazılım, Çiçek Sepeti, Doğuş Planet, Valensas Teknoloji, Mobven Teknoloji, Pizza Restaurantları, Mawarıd Gıda, Anadolu Restoran, TAB Gıda Sanayi, İş Gıda, Migros, Getir Perakende Lojistik hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir.”

İHLAL SORUŞTURMASI

Kurul, ayrıca çimento sektöründe faaliyet gösteren 9 şirket hakkında yürüttüğü ön araştırmada elde edilen bilgi, yeterli bularak, Rekabet Kanunu’nu ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verdi. Rekabeti ihlal soruşturması açılan şirketler, “Baştaş Başkent Çimento, Limak Çimento, OYAK Çimento, Votorantim Çimento, As Çimento, Göltaş Göller Bölgesi Çimento, Konya Çimento, Küpeliler Endüstri ile Çimsa Çimento” olarak duyuruldu.

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