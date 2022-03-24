32 milyonluk hayali ihracat

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Yapılan araştırmalarda, 5 firmanın yaptığı 290 ihracat işleminde yurtdışına gönderdiği ürünlerle, düzenlenen faturalar arasında çok büyük fark olduğu anlaşıldı. Firmaların bu uygulamalarla, gönderilen ürünlerin kat be kat fazlasını ihraç etmiş gibi işlem yaptığı anlaşıldı.

Olduğundan çok yüksek rakamlarda ihracat yaptıkların gösteren 5 firmanın devletten 32 milyon lira haksız KDV iadesi aldıkları tespit edildi. Firmaların bu işlemler için 8 gümrük müşavirinden yardım aldığı da anlaşıldı. Çalışmaların ardından firma sahipleri ve gümrük müşavirlerinin de aralarında bulunduğu 14 şüphelinin yakalanması için operasyon kararı alındı. İstanbul, Giresun, İzmir, Muğla, Artvin ve Kocaeli’de dün sabah düzenlenen baskınlarda 11 şüpheli yakalandı.