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313 milyon dolarla kayboldu... Haberler arka arkaya geliyor! Kriz büyüyor

#China Fortune Land Development#Emlak Şirketi#Evergrande
313 milyon dolarla kayboldu... Haberler arka arkaya geliyor Kriz büyüyor

Çin'in en büyük emlak geliştiricilerinden biri olan China Fortune Land Development yaptığı açıklamada varlık yöneticisinin 313 milyon dolarla ortadan kaybolduğunu duyurdu.

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Çin bir süredir emlak kriziyle karşı karşıya... Çin'in en büyük emlak geliştiricilerinden biri olan China Fortune Land Development, 313 milyon dolar (235 milyon sterlin) parası olan bir varlık yöneticisiyle "temasını kaybettiğini" açıkladı.

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POLİSE BİLDİRİLDİ

Bu ay firma, milyarlarca dolarlık tahvil temerrüde düştükten sonra borçlarını yeniden yapılandırma planlarını açıklamıştı. Söz konusu konu üzerine Fortune Land tarafından açıklama geldi. 

313 milyon dolarla kayboldu... Haberler arka arkaya geliyor Kriz büyüyor

BBC'nin haberine göre Fortune Land, yatırımcılara sorunu Pekin polisine bildirdiğini duyurdu. 2018'de Fortune Land'in denizaşırı operasyonlarından biri, bu hafta Şanghay Menkul Kıymetler Borsası'na sunulan bir belgeye göre, Wingskengo Ltd adlı bir şirkete mülk geliştiricisine yatırım yönetimi hizmetleri sağlamak için emanet eden bir anlaşma imzaladı.

HİSSELERİ DÜŞTÜ

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Dosyalama, Wingskengo'nun talimatıyla Fortune Land'in China Create Capital'e 313 milyon doları nasıl aktardığını ayrıntılarını gösteriyor.

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Fortune Land, yatırımın 2022'nin sonunda anlaşmanın süresi dolana kadar yıllık yüzde 7 ila yüzde 10 faiz getirmesini beklediğini belirtmişti.

Diğer birçok Çinli emlak şirketi gibi, Fortune Land de sektör bir borç krizinin pençesindeyken son aylarda hisselerinin düştüğünü gördü. Şanghay'da işlem gören hisseleri, mali yükümlülüklerini yerine getirmediği için bu yıl değerinin yüzde 70'inden fazlasını kaybetti.

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313 milyon dolarla kayboldu... Haberler arka arkaya geliyor Kriz büyüyor

BORÇ KRİZİ BÜYÜYOR

Fortune Land, Pekin'in geçen yıl sektördeki aşırı borçlanmaya yönelik kapsamlı bir baskı başlatmasının ardından yoğun baskı altına giren Çin'in borç yüklü emlak geliştiricilerinden sadece biri.

300 milyar dolar civarında borcu olan endüstri devi Evergrande, krizden etkilenen en yüksek profilli şirket oldu ve son zamanlarda bazı denizaşırı tahvillerin faiz ödemelerini kaçırdı.

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Bu arada, 12 milyar dolarlık denizaşırı borcu olan rakip geliştirici Kaisa, geçen hafta vadesi dolan 400 milyon dolarlık tahvilleri geri ödemedi.

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#China Fortune Land Development#Emlak Şirketi#Evergrande

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