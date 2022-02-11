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313 milyar lira ‘kur korumalı’da

#BDDK#Kur Korumalı Mevduat#TL
313 milyar lira ‘kur korumalı’da

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları’na ilişkin büyüklükleri periyodik yayınlarında açıklamaya başlayacağını duyurdu.

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BDDK’dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu bilgiler 14 Şubat 2022’den itibaren paylaşılacak. Diğer yandan, BDDK açıklamasıyla beraber kur korumalı TL mevduatlara ilişkin son verilerin yer aldığı bir grafiği de paylaştı. BDDK’nın açıkladığı verilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılım hesaplarının toplam büyüklüğü 7 Şubat 2022 itibarıyla 313 milyar lira oldu.

Bunun 171 milyar lirasını Hazine’nin, 142 milyar lirasını ise Merkez Bankası’nın enstrümanı oluşturdu. Olası kur hareketlerine karşı birikimleri korumak üzere devreye alınan ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabında’, vade sonundaki faiz oranı getirisi, döviz kurundaki artış oranından düşük ise hesabınıza döviz kurundaki artış yansıtılıyor. Söz konusu hesaplar 3, 6, 9 ay ve 1 yıl vadelerde Türk Lirası hesabı olarak açılabiliyor. Hesaplarda asgari olarak Merkez Bankası’nın politika faizi uygulanıyor.

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#BDDK#Kur Korumalı Mevduat#TL

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