300 milyon liralık tesiste istihdam yüzde 100 arttı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele sürecinde hijyen ürünlerinde talep patlaması yaşandı. Bu süreçte en çok el hijyenine yönelik kolonya, ıslak mendil ve dezenfektan ürünleri ön plana çıktı. 2008 yılından bu yana faaliyet gösteren ve sektörün önde gelen firmaları arasında yer alan Aksan Kozmetik, salgın henüz Türkiye’ye ulaşmadan önce tedbirli davranarak virüsten koruyucu ürünlerin üretimine başladı. Bu sayede başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkenin ürün talebini karşıladıklarını belirten Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, 6 kıtadaki 85 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade etti: “Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan salgına karşın önlem almamız gerektiğini düşünerek gerekli çalışmaları kısa sürede tamamladık ve antibakteriyel ürünler üretmeye başladık. Hammadde tedarikimizi de önceden yaptığımızdan, Covid-19 Türkiye’ye ulaştığında salgına hazırdık. Krizi öngördük, ona göre çalışmamızı erkenden yaptık.”

AVRUPA ÜLKELERİNDE RAFLARI DOLDURDUK

Tüm dünyada özellikle antibakteriyel mendillere büyük talep olduğunu söyleyen Zafer Kutanoğlu, ABD ve Avrupa’daki birçok ülkenin hijyen ürünü ihtiyacını karşıladıklarını dile getirdi: “Dünyanın her yerinden büyük bir talep var. Şu an antibakteriyel mendil yetiştiremez durumdayız. Önceliğimiz ülkemiz insanının temizlik ürünleri ihtiyacını karşılamak, zor şartlarda alışverişe çıkan müşterilerin boş raflarla karşılaşmasını önlemek. İhtiyaç önceliğini göz önünde bulundurarak ABD’de ve Avrupa’da salgının yüksek oranda seyrettiği pek çok ülkenin de raflarını doldurduk. Covid-19’un merkezi Çin’e de yüksek oranda ürün ihracı gerçekleştirdik.”

FRANSA’YA HER AY 40 TIR GÖNDERİYORUZ, RAKAM ARTACAK

Zafer Kutanoğlu, en büyük ihracatı İngiltere ve Fransa’ya gerçekleştirdiklerini belirtti: “İngiltere’ye ayda 50 konteyner sıvı el sabunu, 25 konteyner civarında ıslak mendil gönderiyoruz. Şu an için İngiltere’ye aylık sevkiyatımız 75-80 konteyner civarında. Yeni yapacağımız anlaşmalarla bu rakam ayda 100 konteyneri bulacak. İngiltere’den aldığımız ürün siparişleri oldukça fazla. Ayda 5 milyon sıvı sabun, 1 milyon büyük paket ıslak mendil, 10 milyon adet aylık jel istiyorlar. Mümkün olduğunca talebi karşılamaya çalışıyoruz. Gönderdiğimiz ürünlerin büyük bölümü İngiltere Sağlık Bakanlığı’na gidiyor. Bir kısmı da Boots mağazalarında ve oradaki distribütörümüz aracılığıyla ulaştığımız yerel zincirlerde satışa sunuluyor. Fransa’ya da düzenli olarak her ay 40 TIR ürün gönderiyoruz. Ülkedeki bütün market zincirlerde ürünlerimiz raflarda. Fransa’da neredeyse 1.5 aydır özellikle antibakteriyel mendiller, sıvı sabunlar ve jeller yok satıyor. Oraya sevkiyatımızın da ayda 70-80 konteynere çıkacağını öngörüyoruz. Bunlar çok ciddi, çok büyük rakamlar.”

YILDA 100 BİN TON ÜRÜN

Kişisel bakımdan bebek ürünlerine, kozmetikten temizliğe birçok alanda 500’e yakın çeşitte ürün imal ettiklerini dile getiren Zafer Kutanoğlu, ıslak mendil üretiminde Türkiye’nin üç büyük firması arasında olduklarını belirtti: “Türkiye’de sıvı dolum kapasitesi en yüksek olan firmalardan biriyiz. Entegre tesisimizde kulak çubuğu, plastik kapak, pet şişe, fitil pamuk gibi tamamlayıcı ürünler de üretiyoruz. Genel ve kişisel temizlik ürünleri üretimi yılda 100 bin tona ulaşıyor. Islak mendil üretimi de yılda 180 milyon paket. Pet şişe üretiminde ise 36 milyon adede ulaşmış durumdayız.”

30 BİN METREKARELİK YENİ TESİS

300 milyon liralık yatırımla yeni bir entegre üretim tesisi kurduklarını belirten Zafer Kutanoğlu, 30 bin metrekarelik bu yeni fabrikaya geçtiğimiz ocak ayında taşınarak üretim kapasitesini iki katına çıkardıklarını belirtti. Kutanoğlu, “Daha önce üç farklı tesiste 18 bin metrekarelik alanda üretim yapıyorduk. 30 bin metrekarelik alanda yeni bir tesis kurduk. 2008’de 40 çalışanımızla bu yola çıktık. Şu anda 250’yi aşan bir istihdama sahibiz” dedi.

SALGIN SÜRECİNDE EN ÇOK İSTİHDAM SAĞLAYAN FİRMA

Zafer Kutanoğlu, Aksan Kozmetik’in salgın sürecinden olumsuz etkilenen firmaların kapanmaya başlamasıyla işsiz kalanlara da geçim kapısı olduğunu ifade etti. Çalışan sayısını yüzde 100 artırdıklarını belirten Kutanoğlu, işe alımların devam ettiğini açıkladı: “Fabrikamızda çalışan sayımızı şubat ve mart aylarında yüzde 100 artırdık. Personel alımı yapmaya devam edeceğiz. Başvuru sayıları çok yüksek, iki-üç kişi alacağımız bölüme 500-600 kişi başvuruyor. Kimse üzerine kıyafet almanın derdinde değil, herkes karnını doyurmanın peşinde. Biz de bu zor günlerde ülkemize maksimum düzeyde fayda sağlamaya çalışıyoruz.