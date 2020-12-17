300 milyon dolarlık ortaklık

Arçelik, dayanıklı tüketim alanında Güneydoğu Asya pazarının önemli oyuncularından Hitachi Global Life Solutions (GLS) ile ortak şirket kurmak üzere anlaşma imzaladı. Arçelik’ten yapılan açıklamaya göre, ortak kurulacak yeni şirkette Arçelik’in yüzde 60, Hitachi GLS’nin yüzde 40 payı bulunacak. Yeni şirket, Hitachi markalı ürünleri Japonya hariç, dünyanın tüm ülkelerinde tüketicilerle buluşturacak. Ortaklık anlaşması, Koç Holding, Arçelik, Hitachi Ltd ve Hitachi GLS’nin üst yönetimlerinin katıldığı sanal imza töreniyle hayata geçirildi. 300 milyon dolar büyüklüğündeki işlem kapsamında; Hitachi GLS’nin 3 bin 800 çalışana sahip, Çin ve Tayland’da bulunan 2 üretim ve 10 satış şirketi 2021’nin ikinci çeyreğinde kurulacak yeni şirkete devredilecek.

STRATEJİK HAMLE

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Arçelik’in bu önemli yatırımını, Koç Topluluğu’nun küresel büyüme yolculuğundaki stratejik bir hamle olarak gördüklerini bildirdi. Türkiye ve Koç Holding için uzun vadeli değer yaratma hedefleri ve küresel vizyonları doğrultusunda yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Çakıroğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Koç Topluluğu iş yerlerinde 48 farklı dil konuşuluyor. Topluluğun, 64 üretim tesisi ve pazarlama şirketi bulunuyor. Hızlı büyüyen Asya Pasifik bölgesi son yıllarda yeni yatırımlar için önemli bir merkeze dönüştü. Topluluğumuzun stratejik büyüme alanlarından biri olarak belirlediğimiz ve daha öncesinde yatırımlara başladığımız bu bölgede; Hitachi gibi güçlü bir oyuncu ile kurduğumuz iş birliği Arçelik’in global büyüme yolculuğunu hızlandıracak.”

GENİŞ SATIŞ AĞI

Hitachi Ltd. Kıdemli Başkan Yardımcısı Keiji Kojima yeni şirketle global satış ağlarını genişleterek Hitachi markalı dayanıklı ev aletlerini daha geniş bir coğrafyada pazara sunacaklarını bildirdi. Hitachi GLS Başkanı Jun Taniguchi de kurulacak yeni şirketi, satış ağı ve ürün yelpazesi anlamında birbirini tamamlayan uyumlu bir birliktelik olarak gördüğünü ifade etti. Tuniguchi, “Dünya genelinde sürdürülebilir iş modeli ve doğanın korunmasına yönelik girişimleriyle ön plana çıkan Arçelik, hem sosyal hem de çevresel değer vurgusu yapan Hitachi GLS’le aynı ortak hedeflere odaklanan bir şirkettir. Bu açıdan, güçlü bir sinerji yaratacağımıza inanıyoruz. Bu ittifak, Hitachi marka ürünlerinin ve yaşam çözümlerinin küresel satışlarını artırma yolunda önemli bir adımdır” değerlendirmelerinde bulundu.