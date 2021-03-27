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Ekonomi
Emre ESER
Haber Giriş: 27.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

300 milyon dolar daha ‘getir’di unicorn oldu

Emre ESER
Emre ESER
eeser@hurriyet.com.tr
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Emre ESER
Emre ESER
eeser@hurriyet.com.tr
300 milyon dolar daha ‘getir’di unicorn oldu

Online market teslimat uygulaması girişimi Getir, aldığı 300 milyon dolarlık yeni yatırımla 2.6 milyar dolarlık değerlemeye ulaştığını açıkladı. Getir, böylece 5.5 yıl içinde Unicorn olmayı başardı.

Getir, bu yılın başında Silikon Vadisi’nin önemli yatırımcılarından Michael Moritz’in başkanlığında yeni bir fonlama turunda 128 milyon dolar yatırım almıştı.

PARA HESAPTA

Getir’in kurucusu Nazım Salur, çok kısa sürede bu aşamaya gelmenin kendileri için büyük bir başarı olduğunu vurgulayarak “Bu başarıyı hisse satrak değil yatırım alarak gerçekleştiriyoruz. Para hesabımızda” dedi. Bu ülkeden çıkan orijinal bir fikirin bugün dünya çapında yatırımcılar için önemli bir konuma geldiğini söyleyen Salur, “Şimdi benzer fikirler tüm dünyada uygulanmaya başlandı. dünyaya bu fikri hediye etmiş olduk” diye konuştu.

300 milyon dolar daha ‘getir’di unicorn oldu

Şu anda dünyada en popüler iş modellerinden birine sahip olduklarını aktaran Salur, “Bir kuruluşumuzdan itibaren çok hızlı bir büyüme süreci yaşadık. Çok hızlı bu seviyelere geldik. Motorla çikolata dağıtan bir şirket gibi görünebiliriz ama iş öyle değil. Bu yatırımlar, arka taraftaki teknolojiye veri kullanımına yapılıyor. Yoksa iki depoyla olacak iş olsaydı bugün bu yatırımın yüzde 1’ini alamazdık” ifadelerini kullandı.

SIRA ALMANYA VE FRANSADA

Londra pazarındaki ilk iki ayın çok başarılı geçtiğini söyleyen Salur, “İstanbul’da 9 ayda geldiğimiz seviyeye Londra’da iki ayda ulaştık. Orada daha da büyüyeceğiz. Ayrıca şimdi Almanya, Fransa ve Hollanda pazarına giriş yapıyoruz” dedi.

SAHA ÇALIŞANLARINA 25 MİLYON LİRA

Getir’in bu kadar hızlı büyümesinde saha çalışanlarının büyük paya sahip olduğunu anlatan Nazım Salur, aldıkları yatırımdan gelen paranın 25 milyon lirasını sahadaki çalışanlara dağıtacaklarını açıkladı. Salur, bu konuda daha önceden bir söz verdiklerini ve şimdi de bu sözü hayata geçireceklerini söyledi.

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Emre ESER
Emre ESER
eeser@hurriyet.com.tr
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