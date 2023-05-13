300 bin konut için başlatılan kampanyaya başvuru 670 bini geçti... Dönüşüme talep 2 katı aştı! İşte örnek projeler

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İSTANBUL’daki riskli yapıların hızla kentsel dönüşüme girebilmesi için devreye alınan ‘Yarısı Bizden’ kampanyası yoğun ilgiyle karşılandı. 200 bini yerinde, 100 bini de rezerv alanda olmak üzere 300 bin konutu kapsayan projede henüz başvuru süreci tamamlanmadan talep 2 katı aştı. 26 Nisan’da başlayan başvuru sürecinde dün itibarıyla 55 bin 83 binada 670 bin 859 bağımsız birim (konut ve işyeri) sayısına ulaşıldı.
Kampanyayı ‘Yüzyılın dönüşümü’ olarak adlandıran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Maliyetin yarısını devletin karşıladığı Yarısı Bizden kampanyamıza vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Yerinde hızlı, gönüllü anlayışıyla İstanbul’umuzu dönüştüreceğiz” diye konuştu.
NASIL BAŞVURU YAPILACAK?
KAMPANYAYA başvurular 29 Mayıs’a kadar e-Devlet üzerinden devam edecek ve herhangi bir başvuru bedeli ödenmeyecek. Vatandaşın kampanyayla ilgili tüm sorularına yanıt verilmesi için http://yarisibizden.gov.tr web sitesi kuruldu. Sitede e-Devlet’ten başvurunun nasıl yapılacağı anlatıldı. Buna göre; E-Devlet’e giriş yapılıp arama kısmına ‘kentsel dönüşüm başvurusu’ yazılacak. Açılan sekmede başvuru yapmak için ‘Yeni Başvuru’ seçeneği tıklanacak. Başvuru ekranında açılan bilgilendirme metni okunacak ve kabul edilecek. Tapu bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurulacak. İletişim bilgileri ve yapı fotoğrafları sisteme yüklenecek ve işlem kaydedilecek.
5 AŞAMADA TAMAMLANACAK
- Mülk sahibi e-Devlet üzerinden başvurusunu yapacak.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başvuruda bulunan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.
- Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan binalar için protokol hazırlanacak ve proje aşamasına geçilecek.
- Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte 10 bin 500 lira taşınma, 5 bin 250 lira aylık kira yardımı yapılacak. Yeni evler 2 yılda teslim edilecek.