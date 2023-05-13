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300 bin konut için başlatılan kampanyaya başvuru 670 bini geçti... Dönüşüme talep 2 katı aştı! İşte örnek projeler

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#Murat Kurum#Konut#Kentsel Dönüşüm
300 bin konut için başlatılan kampanyaya başvuru 670 bini geçti... Dönüşüme talep 2 katı aştı İşte örnek projeler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 07:00

Maliyetin yarısını devletin üstlendiği kentsel dönüşüm kampanyasına talep yağıyor. İstanbul’da 200 bini yerinde, 100 bini rezerv alanda olmak üzere 300 bin konut için başlatılan kampanyada başvuru 670 bini aştı. Bakan Murat Kurum, “Yüzyılın dönüşümüne vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. İlk etapta 300 bin, toplamda 1.5 milyon riskli konutu el ele verip dönüştüreceğiz” dedi.

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İSTANBUL’daki riskli yapıların hızla kentsel dönüşüme girebilmesi için devreye alınan ‘Yarısı Bizden’ kampanyası yoğun ilgiyle karşılandı. 200 bini yerinde, 100 bini de rezerv alanda olmak üzere 300 bin konutu kapsayan projede henüz başvuru süreci tamamlanmadan talep 2 katı aştı. 26 Nisan’da başlayan başvuru sürecinde dün itibarıyla 55 bin 83 binada 670 bin 859 bağımsız birim (konut ve işyeri) sayısına ulaşıldı.

Kampanyayı ‘Yüzyılın dönüşümü’ olarak adlandıran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Maliyetin yarısını devletin karşıladığı Yarısı Bizden kampanyamıza vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Yerinde hızlı, gönüllü anlayışıyla İstanbul’umuzu dönüştüreceğiz” diye konuştu.

300 bin konut için başlatılan kampanyaya başvuru 670 bini geçti... Dönüşüme talep 2 katı aştı İşte örnek projeler


1.5 MİLYON konut

Kampanyanın ilk etabı için 300 bin konut rakamının belirlendiğini, toplamda ile 1.5 milyon riskli konutun yenileneceğini belirten Bakan Kurum izlenecek yol haritası için şu bilgileri verdi: “1.5 milyon riskli konutun dönüşümü için şehrin Anadolu ve Avrupa Yakası’nda 500’er bin rezerv konut üretilecek, 500 bin konutun da yerinde dönüşümü sağlanacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yürütülecek olan kentsel dönüşümde ‘Yarısı Bizden’ projesiyle vatandaşlar yeni ve güvenli yuvalarına uygun taksitlerle kavuşacak. Dönüşüm sürecine dahil olan vatandaşların konutlarının inşaatı en geç 2 yıl içinde tamamlanacak. Bu aziz şehirde 5 yıl içerisinde hiçbir riskli yapı kalmayacak.”

2012 yılında başlatılan dönüşüm hamlesi kapsamında, İstanbul’da 39 ilçede 695 bin konutun yenilendiğini belirten Bakan Kurum, “Bakanlığımız eliyle sahada devam eden çalışmalar kapsamında 98 bin bağımsız birimin dönüşüm süreci devam ediyor. Ayrıca vatandaşların talebi üzerine Kadıköy, Ataşehir, Tuzla, Maltepe, Bağcılar, Başakşehir, Sultangazi ve Zeytinbunu ilçelerinde 24 bölgeyi kentsel dönüşüm alanı ilan ettik” ifadelerini kullandı.

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300 bin konut için başlatılan kampanyaya başvuru 670 bini geçti... Dönüşüme talep 2 katı aştı İşte örnek projeler

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NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

KAMPANYAYA başvurular 29 Mayıs’a kadar e-Devlet üzerinden devam edecek ve herhangi bir başvuru bedeli ödenmeyecek. Vatandaşın kampanyayla ilgili tüm sorularına yanıt verilmesi için http://yarisibizden.gov.tr web sitesi kuruldu. Sitede e-Devlet’ten başvurunun nasıl yapılacağı anlatıldı. Buna göre; E-Devlet’e giriş yapılıp arama kısmına ‘kentsel dönüşüm başvurusu’ yazılacak. Açılan sekmede başvuru yapmak için ‘Yeni Başvuru’ seçeneği tıklanacak. Başvuru ekranında açılan bilgilendirme metni okunacak ve kabul edilecek. Tapu bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurulacak. İletişim bilgileri ve yapı fotoğrafları sisteme yüklenecek ve işlem kaydedilecek.

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300 bin konut için başlatılan kampanyaya başvuru 670 bini geçti... Dönüşüme talep 2 katı aştı İşte örnek projeler

5 AŞAMADA TAMAMLANACAK

- Mülk sahibi e-Devlet üzerinden başvurusunu yapacak.

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başvuruda bulunan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

- Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan binalar için protokol hazırlanacak ve proje aşamasına geçilecek.

300 bin konut için başlatılan kampanyaya başvuru 670 bini geçti... Dönüşüme talep 2 katı aştı İşte örnek projeler



- Yeni inşaat için ruhsat alınacak ve hızla şantiyeler kurulacak.

- Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte 10 bin 500 lira taşınma, 5 bin 250 lira aylık kira yardımı yapılacak. Yeni evler 2 yılda teslim edilecek.

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300 bin konut için başlatılan kampanyaya başvuru 670 bini geçti... Dönüşüme talep 2 katı aştı İşte örnek projeler

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#Murat Kurum#Konut#Kentsel Dönüşüm

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