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HaberlerEkonomi Haberleri300 adet S plaka 30 yıl süreli kiraya verilecektir
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Ekonomi
Haber Giriş: 16.03.2021 - 12:34 | Son Güncelleme:

300 adet S plaka 30 yıl süreli kiraya verilecektir

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300 adet S plaka 30 yıl süreli kiraya verilecektir

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, resmi ya da özel kuruluşlara toplu taşıma hizmeti (servis) vermek amacı ile kullanılan ve Gaziantep İl sınırları içerisinde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına tescilli 27 S plaka serisine kayıtlı 100 adet plaka 30 yıl süreyle kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Söz konusu ihaleler, yukarda belirtilen tarihlerde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı yapılacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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