MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri30 yıllık Hilton İzmir Oteli kapatılıyor
GeriEkonomi 30 yıllık Hilton İzmir Oteli kapatılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 16.09.2020 - 12:39 | Son Güncelleme:

30 yıllık Hilton İzmir Oteli kapatılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
30 yıllık Hilton İzmir Oteli kapatılıyor
Abone Olgoogle-news

İzmir’de yaklaşık 30 yıldır faaliyetini sürdüren Hilton Oteli’nin 16 Ekim 2020 tarihi itibarıyla Hilton Şirketi tarafından işletilmeyeceği açıklandı.

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan ve 33 katlı yapısıyla şehrin en yüksek binalarından biri olan Hilton Oteli’nin, 16 Ekim 2020 tarihi itibarıyla Hilton Şirketi tarafından işletilmeyeceği duyuruldu. Hilton tarafından yapılan açıklamada, şirketin İzmir’de bulunan Alsancak, Bayraklı, Aliağa ve İzmir Havalimanı'ndaki işletmelerindeki faaliyetlerin devam edeceği belirtildi. Şirket ayrıca, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hilton İzmir’in şu ana kadar gösterdiği örnek misafirpervelikten gurur duyuyor ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

142 metrelik uzunluğuyla şehrin simge yapılarından biri olan 5 yıldızlı Hilton Oteli, 1992 yılında faaliyete geçmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle