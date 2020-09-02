30 TL'ye Formula keyfi

Dünyanın en önemli spor organizasyon-larından biri olan Formula 1 tam 9 yıl aradan sonra yeniden İstanbul’a dönüyor. Dünyada aynı anda yüz milyonlarca kişiyi ekranların başında kilitleyen nadir organizasyonlar arasında gelen yarışlar, düzenlendiği şehirde yarattığı ekonomik hareketlilik ve dev sponsorluk bütçeleriyle büyük ilgi görüyor. Bu organizasyon için ev sahipliği yapmak isteyenler de sıraya giriyor.

DÜNYANIN EN UCUZU

Türkiye’deki sevenlerinin özlemle beklediği F1 nihayet bu sonbaharda 13-15 Kasım tarihleri arasında Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek. Yarışın İstanbul ayağında bilet fiyatlarının günlük 30 lira olacağını açıklayan Intercity İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “Sanırım dünyanın en ucuz F1 biletlerini satacağız. Günlük 30 liradan 3 günlük kombineler satılacak. Ancak bu fiyat bütün koltuklar için geçerli değil. Fiyatlar kademeli olarak artacak. Burada özellikle bu yarışı heyecanla bekleyen öğrenci kardeşlerimizi düşündük. Fiyatlar kategorilere göre çok daha yukarılara gidecek. Onu henüz belirlemedik. Biletler 15 gün içinde satışa çıkacak” diye konuştu.

YARI KAPASİTE KULLANILACAK

Pistin sadece tribün kapasitesinin 220 bin koltuk olduğunu ifade eden Ak, “Pandemi döneminde alınabilecek her önlemi alarak bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Kapasitenin neredeyse yarısını kullanmayı düşünmüyoruz. En fazla 100 bin bilet satacağız. Seyircilerin arasında 1 koltuk boş olacak şekilde oturma düzeni planladık. Ayrıca kullanabileceğimiz çok fazla açık alan da var. Bu da pandemi döneminde bize avantaj sağlıyor. Bizden önce Rusya ve Portekiz yarışları seyircili olacak ama pandemi döneminde işler değişirse seyircisiz olma ihtimali de var” dedi.

RUSYA’DA 72 EURO, PORTEKİZ’DE 750 EURO’DAN BAŞLIYOR

Yıllar sonra Türkiye’ye dönecek olan Formula 1, pandemi döneminde olunmasına karşın, seyircili olarak düzenlenecek. Bilet fiyatları da açıklanan İstanbul Park Grand Prix’si, dünyanın en ucuz Formula 1 yarışı olma unvanına sahip olacak. Bu sene açıklanan Rusya ve Portekiz GP’leri de seyircili olarak yapılacak. Rusya’da gerçekleşecek olan yarışın bilet fiyatları 72.8 Euro’dan başlarken, 1.896 Euro’ya kadar çıkıyor. Portekiz GP’si için ise tribün biletleri satılmayacak. Yalnızca özel padok biletleri ve lounge biletleri satışı gerçekleşecek. Burada tek günlük bilet fiyatı 750 Euro’dan başlarken, 3 günlük fiyat 52 bin 500 Euro’ya kadar çıkabiliyor.

2011’DE BİLET 70 LİRAYDI

İstanbul Park’ta en son 2011’de düzenlenen yarışın bilet fiyatları ‘Yeşil Alan’ olarak belirtilen alan için 70 TL olarak açıklanmıştı. En pahalı bilet fiyatı ise 600 TL seviyesindeydi.

PİST TAM NOT ALDI

İstanbul’daki pistin uzun süredir F1 yarışlarına ev sahipliği yapmıyor olmasından dolayı çoğu otorite pistin ne durumda olduğunu merak ediyor. F1 tarafından bir inceleme ekibinin pisti kontrol ettiğini belirten Vurak Ak, “Baktıkları noktalarda pist tam not aldı. Onlar da bu kadar uzun süre yıpranmamış olmasına şaşırdılar. Bir ekip daha gelip bir inceleme yapacak. Onların istekleri noktasında ne gerekiyorsa hızla tamamlayacağız. İstenirse asfaltı komple söküp 10 günde yeniden hazırlayabiliriz” dedi.

100 MİLYON DOLAR GELİR

Teknik ekiplerin yarıştan 10-12 gün önce gelmeye başladığını söylen, Vural Ak, “Ek olarak 20 bin yabancı misafirin yarış için İstanbul’a gelecek. Buradan 50 milyon dolarlık bir katkı bekliyoruz. Toplam oluşacak ekonomik değeri ise 100 milyon dolar. Takımlar şimdiden otellere rezervasyon yapmaya başladı. Onlar da F1 heyecanını bizimle paylaşıyor. F1 sayesinde İstanbul’da 100 bin geceleme olacak. Bu da içinden geçtiğimiz dönemde turizme büyük katkı sağlayacak” dedi.

ANLAŞMA İLK ETAPTA 1 YILLIK

2011 yılından sonra F1 yönetimi ile kontratın bittiğini belirten Vural Ak, “urayı AVM yapmak isteyenler vardı. Biz de ihaleye katıldık ve kazandık. Eski F1 yönetimine niyetimizi söylüyorduk. O sırada F1 yönetimi değişti. Yeni CEO’yu Türkiye’ye davet ettik. Cumhurbaşkanı ile toplantı düzenledik ve olumlu sonuçlar aldık. Amacımız 2021 yılından itibaren düzenli olarak F1’i İstanbul’da düzenlemekti ama pandemi döneminde 1 yıllık kontrat yaptık. Ama sanırım uzun süreli devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

500 MİLYON KİŞİ İZLİYOR

- Tüm dünyadan 500 milyon tekil kişi yarışları izliyor.

- 200 ülkede ve 250+ kanalda yayınlanıyor.

- 5 ayrı kıtadan ülkeler ev sahipliği yapıyor.

- Yıllık yaklaşık 2 milyar global TV izleyicisi bulunuyor.

- Formula 1 ekosistemindeki markalar; Fortune 500 sıralamasında 40 marka, Forbes Top 100 sıralamasında 11 marka yer alıyor.

- Toplam 10 takım yarışlarda mücadele ediyor.

İSTANBUL PARK’IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uzunluğu : 5.338 metre

: 5.338 metre Genişliği : 14-21.5 metre

: 14-21.5 metre Çevre yolu uzunluğu : 5.482 metre

: 5.482 metre En keskin viraj çapı : 15 metre

: 15 metre Pisteki en uzun düzlük uzunluğu : 720 metre

: 720 metre Start-Finish düzlüğü uzunluğu : 655.5 metre

: 655.5 metre Viraj sayısı: 14 adet



Emre Eser