30 projeye toplam 141 milyon 500 bin lira destek

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Sinema sektör temsilcilerinden oluşan Sinema Destekleme Kurulunca belirlenen ve Türk sinemasının gelişiminde önemli rol oynayan bu desteklerden 8’ini ‘İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım’, 17'sini ‘Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım’, 3’ünü ‘Ortak Yapım’ ve 2'sini de ‘Çekim Sonrası’ türlerinde yer alan projeler oluşturdu.



Destek alan projeler arasında; ‘Kalandar Soğuğu’ filmi ile dünyanın en önemli film festivallerinden ödülle dönen yönetmen Mustafa Kara’nın ‘Mevsimlerin Ardından’ ile 2018 yılında aramızdan ayrılan fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in hayatını anlatan ve yönetmenliklerini Fatma Ela Alyamaç ve Aren Perdeci’nin üstleneceği ‘Merhaba’ adlı filmleri göze çarpıyor.



Destek alan diğer projeler arasında Yüksel Aksu’nun ‘Bak Postacı Geliyor’, Emre Konuk’un ‘Halid Bin Velid: Allahın Kılıcı’ filmleri de yer alırken Berlin ve Sundance Film Festivallerinden ödüllerle dönen Türk-Ukrayna ortak yapımı Klondike’ın yapımcısı Mehmet Bahadır Er bu kez ‘Toz Baba Tekkesi’ adlı projede yönetmen koltuğunda oturacak.



Bu sene destek alan uzun metraj animasyon projeler arasında Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan üçlemenin ilk filminde ‘Mustafa’ ile Atatürk’ün çocukluk dönemi işlenirken, animasyon filmin yönetmenliği Semih Turalı ve Halil Öztürk gerçekleştirecek.

Destek alan bir diğer animasyon uzun metraj projesi ise çocukların ilgiyle takip ettiği Rafadan Tayfa serisinin son filmi İsmail Fidan’ın yönetmenliğinde ‘Kapadokya Macerası’ olacak.



BAKANLIK DESTEKLERİ 200 MİLYON LİRAYA YAKLAŞTI



Kültür ve Turizm Bakanlığınca; belgesel film yapım, senaryo ve diyalog yazım, kısa film yapım, kısa animasyon film yapım ve yerli film gösterim türlerine 2024 yılında 44 milyon 891 bin lira destek verirken uzun metraj ve çekim sonrası desteğine verilen 141 milyon 500 bin lira destekle birlikte 2024 yılında bugüne kadar sinema sektörüne aktarılan destek tutarı 186 milyon 391 bin liraya ulaştı.



Uzun metrajlı sinema film yapım, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, ortak yapım, çekim sonrası ile dağıtım ve tanıtım destek türlerindeki başvuruların değerlendirileceği Sinema Destekleme Kurulu toplantısının ikincisi ise eylül ayında gerçekleştirilecek.



Kültür ve Turizm Bakanlığının sinema desteklerine Sinema Genel Müdürlüğünün https://sinema.ktb.gov.tr/TR-373794/2024-4-sayili-sinema-destekleme-kurulu-karari-aciklandi.html adresinden ulaşılabiliyor.