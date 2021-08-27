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Ekonomi
Haber Giriş: 27.08.2021 - 10:39 | Son Güncelleme:

30 Ağustos borsa açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda borsa açık çalışıyor mu?

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30 Ağustos borsa açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda borsa açık çalışıyor mu?

Borsa takibi gerçekleştiren ve bağlantılı işleri bulunan birçok kişi, 30 Ağustos Pazartesi günü borsa açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Borsa açık mı kapalı mı olacak sorusuna yanıt bulduktan sonra işlemlerini ona göre planlayacak olan bireyler, bir sonraki işlem gününü beklemeye başlayacak. Peki, Borsa 30 Ağustos'ta çalışıyor mu? İşte, Borsa kapalı mı, açık mı sorusunun resmi kanallardan alınan cevabı

Borsa 30 Ağustos'ta açık mı kapalı mı sorusuna çok uzun zaman önce cevap veren Borsa İstanbul, tatil günleri hakkında bilgiler yayımladı. Peki, Borsa pazartesi günü çalışıyor mu? Kapalı mı olacak açık mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

BORSA 30 AĞUSTOS'TA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, yayımladığı resmi tatiller takvimine göre 30 Ağustos Pazartesi günü kapalı olacak. Borsa, 31 Ağustos Salı günü işlem görmeye devam edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.

BORSA İSTANBUL'UN GENEL GÖREVLERİ NEDİR?

Bir ülkede fon talep edenler ile fon arz edenler arasındaki akımı düzenleyen kurumlar, bu amaçla kullanılan araçlar ile bu ilişkileri düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapının bütününe mali piyasa denir. Mali piyasa; esas itibariyle para piyasası ile sermaye piyasasını kapsar. Bu kapsamda sermaye piyasası kurumları olan menkul değerler borsalarının asli fonksiyonları; yatırımcılar arasında etkin bir risk paylaşımını sağlamak, pay fiyatlarını etkileyen bilgilerin tek elde toplanmasını ve şeffaf bir şekilde yatırımcılarla paylaşılması ile sermayenin etkin bir şekilde tabana yayılması şeklinde özetlenebilir.

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