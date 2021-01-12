3 yılda 193 milyar TL’lik kredi yapılandırıldı

Bankaların son üç yılda 193.5 milyar liralık krediyi yeniden yapılandırdığı belirtildi. Bankalar Birliği geçen yıldan itibaren çerçeve anlaşmalara bağlı olarak yapılandırılan kredileri açıklıyor. Bu tutar kasım ayı itibarıyla 24.1 milyar lira oldu. Ancak yeniden yapılandırılan kredilerin niye bu kadar düşük kaldığına yönelik sorular yoğunlaşınca Bankalar Birliği de bankaların, tek tek ya da birkaçının bir araya gelerek yaptığı yeniden yapılandırılan kredileri de açıkladı.



DÜZENLEME YAPILDI

Banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan şirketler için 2018 yılında yönetmelikle yeniden yapılandırma düzenlemesi getirildi. Ancak düzenleme yeterli olmayınca finansal yeniden yapılandırma için 2019 yılında yasal düzenlemeye gidildi. Uygulama 25 milyon lira ve üzerindeki borçları büyük ölçekli yapılandırma, altındaki borçları da küçük ölçekli yapılandırma olarak yürütülüyor.

Bankalar Birliği, 14 Ekim 2019 tarihinde 25 milyon üstü kredi borçları için yapılandırma sürecini, 8 Kasım tarihinden itibaren de küçük ölçekli yapılandırma sürecinin başladığını duyurdu. Çerçeve anlaşmalara bağlı olarak yapılan yeniden yapılandırmalar Bankalar Birliği tarafından bir rapor olarak açıklanıyor. Kasım ayına ait raporda bir dipnot yer aldı.

Dipnotta çalışmada yer alan verilerin sadece Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (FYYÇA) Büyük Ölçekli ve Küçük Ölçekli Uygulamalar kapsamında Çerçeve Anlaşmaları’nı imzalayan alacaklı kuruluşlar tarafından iletilen verilerden oluştuğu belirtildi. Bankaların söz konusu düzenlemeler dışında kendi inisiyatifleriyle yapılandırdıkları kredileri kapsamamadığının vurgulandığı dipnotta, “Bankalar Birliği’ne üye bankaların Eylül 2020 dönemi bilanço verilerine göre yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan kredilerin toplam tutarı 193.5 milyar liradır” denildi.

BÜYÜK BORÇLAR

Uzmanlar, çerçeve anlaşma ile duyurulan yapılandırmaların neden düşük kaldığına yönelik çok soru geldiğini ifade ederek, Bankalar Birliği’nin de bilançolar üzerinden yaptığı derlemeyle bankaların kendi başlarına yaptıkları yapılandırmaların bilgisine yer verildiğini söylediler. 2018 yılından itibaren bankaların tek başlarına ya da birkaç banka bir araya gelerek bazı büyük grupların borçlarının çerçeve anlaşma düzenlemesine bağlı kalmadan yeniden yapılandırıldığını anlatan uzmanlar, yapılandırma işlemlerinin Bankalar Birliği’ne her zaman bildirilmediğini de vurguladılar. Uzmanlar, banka bilançolarının dipnotlarında bu bilgilere yer verildiğini, 2018 yılından itibaren de tutarın 193.5 milyar lira olduğunu vurguladılar.

SANAYİ, İNŞAAT VE TAŞIMACILIK

Bankalar Birliği’nin düzenli olarak açıkladığı çerçeve anlaşmalara göre ise kasım ayında 4.3 milyar lira yeniden yapılandırıldı. Ekim 2019’dan itibaren şimdiye kadar Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması kapsamında yapılandırılan kredilerin büyüklüğü 24.1 milyar lira oldu. Bunun 23.8 milyar lirası büyük ölçekli firmalara ait. Büyük ölçekli 119 firmanın kredisi yapılandırıldı. Kasım ayında ise büyük ölçekli 3 imalat sanayi firmasının 2.8 milyar liralık kredisi yapılandırıldı. 3 inşaat şirketinin 350 milyon liralık kredisi, 2 taşımacılık, depolama ve haberleşme alanında faaliyet gösteren firmanın 734 milyon liralık kredisi, sağlık ve sosyal hizmetlerde faaliyet gösteren bir firmanın 25 milyon liralık kredisi yapılandırıldı.