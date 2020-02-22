3 yılda 1 metre kazamadık

Üstelik paramız olmadığından değil. Biz yatırım yapmak istiyoruz ama yapamıyoruz. Fiber yatırımlarının yeterli olduğu, 7.5 milyon kilometrelik uzunluğa ulaşıldığı söyleniyor. Peki o zaman neden kimse fibere ulaşamıyor? TEİAŞ’la anlaşma yaptık, TEİAŞ’ın şebekesini aldık, bu şebekeyi kendi şebekemize bağlamak için son noktasını kazamıyoruz” dedi.

700 İSTASYON MÜHÜRLÜYDÜ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) deprem sonrasında yaşanan iletişim kesintileriyle ilgili GSM operatörlerine verdiği cezaya değinen Erkan, bu kararın adil olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Biz doğal afetlerden her zaman ders çıkarıp, bize düşen ödevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. İstanbul depremi yaşandığında kent genelinde 700 baz istasyonu mühürlü durumdaydı. Belediyelerin bu işi ranta çevirmeleri, durumu daha da kaosa sürüklüyor. İletişimin devamlılığı için şart olan altyapıyı da kazı izinlerini alamadığımız için geliştiremiyoruz” dedi.

70 MİLYONA ÇIKACAK

İletişimde aksaklık yaşanmasının önüne geçmek için çağrı başlatma kapasitelerini 47 milyondan 58 milyona çıkardıklarını ve bunu 70 milyona yükselteceklerini belirten Erkan “Deprem sonrasında bizim şebekemizde yaşanan bir saatlik yoğunlukla, başka bir operatörün neden olduğu 17 saatlik kesinti aynı kefeye konulamaz. Van ve Elazığ felaketlerinin ardından pek çok vatandaşımız bu teknolojiler sayesinde kurtarıldı. Afet dönemlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle geliştirdiğimiz tüm teknolojileri eleştirmeyi haksızlık olarak görüyorum. Biz deprem anında kesintisiz iletişim için sürekli çalışıyoruz” diye konuştu.

25.1 MİLYAR LİRA GELİR

Turkcell, 2019’da gelirlerini bir önceki yıla kıyasla yüzde 18.1 artışla 25.1 milyar TL’ye yükseltti. FAVÖK’ünü yüzde 18.6 artırarak 10.4 milyar TL’ye çıkaran şirketin FAVÖK marjı yüzde 41.5, FVÖK marjı ise yüzde 21.4 oldu. Turkcell, 2019’da 1.5 milyon faturalı müşteri kazanırken, toplam abone sayısı içerisindeki faturalı abone oranı yüzde 62’ye yükseldi. Fiber hızında mobil internet sunan Superbox’ın abone sayısı ise 10 kat artışla 323 bine ulaştı. Turkcell’in 2019 yılı yatırımları 7 milyar TL’yi geçerken, son beş yılda yapılan yatırımların toplamı ise 26 milyar

TL’yi aştı.

KAREKODLA SİMİT SATILACAK

Turkcell’in artık bir GSM şirketi olmanın dışında bir teknoloji dönüşüm şirketi olduğunu söyleyen Murat Erkan, “Artık her alanda teknoloji geliştirmeye ve ürün üretmeye başladık. Bunlardan birisi de büyük fırsat gördüğümüz ödeme sistemleri alanında olacak. Artık sokakta simitçiden simit alırken sadece bir karekodu okutup geçeceğiz” şeklinde konuştu.