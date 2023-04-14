3 yıl sonra bir ilk! Paranın patronları görüştü

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Çin ile arası iyi olmayan ve bir dönem ticaret savaşı başlatan ABD ortak masada buluştu. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında 3 yıl sonra ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdiler.

11 Nisan 2023 tarihinde biraraya gelen ikili Çin ve ABD'deki ekonomik ve finansal durumu konuştular.

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EN SON TELEFONLA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Powell ve Yi arasındaki son temas 2 Mart 2020 tarihinde 17 dakikalık telefon görüşmesinden ibaretti.