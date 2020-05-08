3 yabancı bankaya işlem yasağı

BDDK’dan dün yapılan yazılı açıklamada, kurumun tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli, emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlemleri önlemek, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğu belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: “Kurumumuz tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar, yurt dışında kurulu BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG’nin ülkemiz bankalarına karşı olan Türk Lirası yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmediği tespit edildiğinden, tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek işlem ve uygulamaları önlenmesini ve kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını teminen, söz konusu bankalar dahil Türk lirası yükümlülüğünü yerine getirme konusunda gecikmeye düşen yabancı bankalar ve söz konusu bankaların yurt dışında kurulu grup bankaları ile bir bacağı Türk lirası olan yeni bir döviz işleminin yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine, söz konusu yurt dışı bankalar ile herhangi bir işlem yapan bankaların konu hakkında bahse konu yurt dışı bankalara bilgi vermesine ve konunun kuruluş birlikleri vasıtasıyla bankalara duyurulmasına karar verilmiştir.”



TÜRK LİRASI’NA LONDRA’DAN OPERASYON

Önceki gün Anadolu Ajansı’nın yayınladığı bir haberde Londra merkezli bazı finansal kuruluşların, ellerinde olmayan Türk Lirası ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalkarak, Türk Lirası’na değer kaybettirmeye yönelik manipülatif ataklar yaptığı iddia edilmişti. Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgilere dayandırılan habere göre, Türk Lirası’nın değer kaybetmesine oynayan Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalktılar. Ancak satın aldıkları döviz için Türk bankalarına olan TL yükümlülüklerini yerine getiremeyen bu finansal kuruluşlar, Merkez Bankası’nın EFT sisteminin kapanış saatini uzatmasına rağmen temerrüde düştüler. Serbest piyasanın kurallarını hiçe sayan bankaların Türk piyasasına yönelik manipülatif ataklarını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yatırımcı toplantısına denk getirmesi ise dikkati çekti. Söz konusu işlemleri tespit eden düzenleyici kurumların hukuki süreç başlattığı ve işlemleri yapan yurtdışındaki bankaların ağır cezalar ve işlem yasakları ile karşılaşabileceği öğrenildi. Londra merkezli yatırım bankaları 2019 yılının mart ayında da dolar işlemlerinde temerrüde düşmüştü.