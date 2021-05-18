3 ülkeden ticaret anlaşması hazırlığı

İngiliz Uluslararası Ticaret Bakanlığından söz konusu anlaşmaya ilişkin yapılan açıklamada, Meksika ile imzalaması planlanan anlaşmanın özellikle dijital veri ve hizmetler alanında istihdamın artırılmasını sağlayacağı, Kanada imzalanması planlanan anlaşmanın ise otomobil üretimi, içecek ve yiyecek imalatı gibi alanlarda iş gücünü destekleyeceği kaydedildi.

Açıklamada, Meksika’nın halihazırda 130 milyonluk nüfusu ile dünyanın 15. büyük ekonomisi durumunda olduğu, 2050 yılında da PricewaterhouseCoopers’ın tahminlerine göre 7. büyük ekonomi olacağının tahmin edildiği kaydedildi. Bakanlık açıklamasında İngiltere’nin Kanada ve Meksika ile kapsamlı ticaret anlaşmaları imzalamasının, ülkenin “Kapsamlı Yenilikçi Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması’na (CPTPP) dahil olmasını kolaylaştırabileceği de belirtildi.

Açıklamada, Meksika ve Kanada’nın üyesi oldukları CPTPP’nin 2019 yılı verileriyle toplamda 9 trilyon sterlinlik bir pazar oluşturduğu kaydedildi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, “Avrupa Birliği’nden ayrıldığımız için, İngiltere’nin şekil verdiği yeni nesil ticaret anlaşmalarını imzalamak, geleceğin ekonomileri ile bağlarımızı teminat almak konusunda artık özgürüz.” ifadesini kullandı.

Bakanlık açıklamasına göre, İngiltere 2020 yılında Meksika’ya 2 milyar sterlin, Kanada’ya ise 11 milyar sterlin seviyesinde mal ve hizmet ihraç etti. Ülkenin 2019 yılındaki ticaret hacmi ise Kanada ile 22,8 milyar sterlin, Meksika ile 5,1 milyar sterlin seviyesindeydi.

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