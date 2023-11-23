3 şirketin halka arzına onay

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Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Çates Elektrik Üretim AŞ'nin halka arzını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 140 milyon 405 bin TL olan sermayesinin 165,2 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 24 milyon 795 bin TL pay ile Çates Elektrik Üretim AŞ’nin mevcut ortağı Parla Enerji Yatırımları AŞ’ye ait 8 milyon 255 bin TL nominal değerli (B) grubu pay olmak üzere toplam 30 milyon 50 bin TL pay halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 57,15 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

ŞEKER YATIRIM DA HALKA ARZ OLUYOR

SPK, Şeker Yatırım Menkul Değerler 'in halka arzını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 120 milyon TL olan sermayesinin 155 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 35 milyon TL pay ile Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin mevcut ortağı Şekerbank TAŞ’nin sahip olduğu 17,5 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 52,5 milyon TL pay halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 7 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

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BATI EGE GYO BİST'E KOTE OLUYOR

Sermaye Piyasası Kurulu, Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 525 milyon TL olan sermayesinin 815 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 290 milyon TL pay halka arza konu edilecek. 1 TL nominal değerli paylar 3,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.