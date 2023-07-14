3 şirket daha Borsa İstanbul'a geliyor

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Sermaye Piyasası Kurulu, halka açılma talebi olan şirketleri inceledi. Kaleseramik, Atakey Patates ve Fuzul GYO halka açılması için prosedürleri tamamladı ve SPK onay verdi.

KALESERAMİK'İN HALKA ARZINA ONAY

Sermaye Piyasası Kurulu, Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ'nin halka arzını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirketin 405.388.195,51 TL olan sermayesinin 514.778.660,51 TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 109.390.465 TL payın satışı gerçekleştirilecek.

1 TL nominal değerli paylar 25,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

ATAKEY PATATES GIDA BORSA İSTANBUL'A GELİYOR

Sermaye Piyasası Kurulu, Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirketin 117,6 milyon TL olan sermayesinin 138 milyon 768 bin TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 21 milyon 168 bin TL pay ile mevcut ortak TFI TAB Gıda Yatırımları AŞ’nin sahip olduğu 7 milyon 56 bin TL olmak üzere, toplam 28 milyon 224 bin TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecek.

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1 TL nominal değerli paylar 39,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

FUZUL GYO'NUN HALKA ARZI ONAYLANDI

Sermaye Piyasası Kurulu, Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in 254 milyon 140 bin TL olan sermayesinin 318 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 63 milyon 860 bin TL pay ile mevcut ortaklardan Fuzul Holding AŞ’nin sahip olduğu 28 milyon TL olmak üzere, toplam 91 milyon 860 bin TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecek.

1 TL nominal değerli paylar 8,90 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.