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HaberlerEkonomi Haberleri3 milyon sazan balığı yavrusu göl ve göletlere salınacak
GeriEkonomi 3 milyon sazan balığı yavrusu göl ve göletlere salınacak
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 08.07.2021 - 09:58 | Son Güncelleme:

3 milyon sazan balığı yavrusu göl ve göletlere salınacak

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Bolu Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonunda 350 anaç sazan balığı sağımından 3 milyon balık yavrusu elde edildi.

Göl, gölet ve barajlarda balık popülasyonunun artırılmasına yönelik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten istasyonda balık üretim çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İstasyonda 350 anaç balığın sağımı gerçekleştirildi. Sağım sonucunda 3 milyon sazan balığı yavrusu hedefine ulaşıldı. Elde edilen yavrularla sulak alanların balıklandırılması, sürdürülebilir balıkçılık ve gelecek nesillerin sazan ile tanışmasına katkı sağlanacak.

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