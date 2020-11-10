3 milyon kişi, 4.000 uçak ve kargo gemisi o güne hazırlanıyor! Yeni rekor geliyor...

Çin'in 11 Kasım'daki Bekarlar Günü, geçen yıl sipariş edilen ve teslim edilen 1,9 milyar ürünle dünyanın en büyük 24 saatlik çevrimiçi alışveriş etkinliği gerçekleşmişti. Ancak bu yıl pandemiyle birlikte bu rekorun çok üstünde bir rekor kırılacak gibi görünüyor. Robot temizleyiciler, elektrikli süpürgeler ve alet kutularının hepsinin popüler olması bekleniyor.

BBC'nin haberine göre Şangay merkezli bir e-ticaret danışmanlık şirketi olan Ajans China pazar araştırma şirketi Michael Norris, "Devam eden uluslararası kısıtlamaların Çinli tüketicilerin çevrimiçi lüks satın almalarında anlamlı bir değişime neden olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Alibaba'nın çevrimiçi alışveriş rakibi JD.com da benzer bir etkinlik düzenliyor ancak Alibaba'nın Bekarlar Günü, satılan mallar ve gelir açısından daha büyük. Bu yıl Bekarlar Günü, Çinli tüketicilerin artan talebini karşılamak için çevrimiçi satış çılgınlığı ile erken başladı. Çarşamba günü 350.000'den fazla yerel ve uluslararası marka yer alacak ve hatta satılık arabalar ve evler de dahil olacak.

LOJİSTİK BİR BAŞARI

Alibaba'nın lojistik kolu Cainiao, Çin'e mal getirmek için 3.000'den fazla charter uçuş ve uzun mesafeli kargo gemisi kullandığını söyledi. Bu arada, Cainiao ve ortakları genelinde toplam üç milyon kişi, depolarda ve limanlarda küresel olarak lojistikte yer alacak. Ayrıca, müşterilerin insan teması olmadan paketlerini almalarına olanak sağlamak için 10.000'den fazla mobil dolap kullanacak.

PANDEMİK ÜRÜNLER

Şimdi on ikinci yılında, vitamin ve hava temizleyicileri gibi sağlık ürünlerinin, Covid-19 salgını göz önüne alındığında Bekarlar Günü'nde en çok satan ürünler arasında yer alması bekleniyor. Geçen yıl, en popüler ithal ürünler arasında, erkekler için güzellik ürünlerinde% 3,000 artışla evcil hayvan maması, sağlık ve güzellik ürünleri yer aldı.