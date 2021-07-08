3 milyon çocuk BES’lenecek

TÜRKİYE Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, hem pandemi hem de iki büyük deprem felaketinin yaşandığı 2020 yılında vatandaşlara yaklaşık 2.2 milyar lira gibi destek ve tazminat ödemesi yaptıklarını açıkladı. TSB’nin düzenlediği ve sigorta sektörüne yönelik değerlendirmelerin yapıldığı basın toplantısında konuşan Benli, Türkiye’nin son 3-4 yılda sigorta açığını en yüksek oranda kapatan ilk 10 ülke arasında olduğunu, 2020’de sektörün 261.5 milyar TL fon yarattığını belirterek, “Sektörümüz; konsolidasyon, büyüme, yerli ve yabancı yeni oyuncuların pazara girmesi anlamında cazip bir sektör olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

30 MİLYAR TL’LİK TASARRUF

Atilla Benli, Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) yeni düzenlemelere de değinerek, 18 yaş sınırının kaldırılmasına dikkat çekti ve “Orta vadede 18 yaş ve altı 3 milyon çocuğumuzun sisteme katılması ile 30 milyar TL civarında sisteme katkı ve tasarruf öngörüyoruz. Öte yandan vakıf ve dernek gibi kuruluşlardan BES’e aktarılacak üye birikimleri de ülkemizin tasarruf oranlarının artmasına olumlu yönde katkı sağlayacak. 50’nin üzerinde vakıf, 40 milyar TL civarında bir fon var. Dolayısıyla sayısı 3 milyonu bulan 18 yaş altı çocuğumuzun sisteme girmesi ile de orta vadede ciddi bir fon büyüklüğü elde edebileceğiz” dedi.

Trafik sigortasındaki değişiklikler hakkında da bilgi veren Benli, şunları söyledi: “Trafik kazaları sonucunda zarar gören hak sahiplerine tazminatların daha adil ve hızlı bir şekilde ödenebilmesinin yolu açıldı. Düzenleme ile tazminatlar bilimsel yöntemlere göre hesaplanacak, böylece trafik sigortasında hak kaybı yaşanmaksızın, hak sahiplerinin gerçek zararı en kısa sürede karşılanacak. Son dönemde artan hasar aracılarına da gerek kalmayacak ve mahkemelerimizde biriken davalar azalacak. Dava maliyetlerinin yanı sıra yıllarca devam eden davalar nedeniyle oluşacak ekonomik kayıpların da önüne geçilecek.”

ALACAK SİGORTASI

Atilla Benli, sektör açısından finansal sigortaların önemli bir gelişim alanı olduğuna, alacak sigortası, kefalet sigortası gibi ürünlerin öne çıktığına dikkat çekerek, “Şirketlerin bilançolarının yaklaşık yüzde 40’ının alacaklarında oluştuğundan hareketle alacak sigortasının önemi pandemi döneminde daha da arttı. Kefalet sigortasında ise bilinirlik arttıkça ürüne olan talep de artıyor. Kefalet sigortası, teminat mektubu işlevine sahip bir sigorta ürünü, sigorta şirketinin sigortalı lehine üçüncü kişi lehtara sağladığı bir teminat. Bu güvence reel sektörün bankalardaki kredi limitlerinin tamamının nakit kredi olarak kullanılmasını sağlayarak, bankaların kredi hacmini artırıyor, ilave kredi kapasitesi oluşturulmasına imkân veriyor” dedi.

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